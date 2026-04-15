FNUSA: Oddělení klinické hematologie se přestěhovalo

15.04.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se od 13. dubna 2026 dočasně přesouvá do druhého nadzemního podlaží budovy B1. Poskytovaná zdravotní péče zůstává pro pacienty beze změny.

Důvodem stěhování je plánovaná výstavba nového laboratorního bloku na místě stávající budovy D3, tedy v místě původního působiště pracoviště. Přesun oddělení umožní zachovat plynulý provoz a kontinuitu péče po celou dobu realizace přípravných a stavebních prací.

Pacienti se do nových prostor oddělení nejsnadněji dostanou hlavním vstupem z ulice Pekařská. Pro lepší orientaci jsou v areálu umístěny navigační cedule.

Děkujeme za pochopení a trpělivost v prvních dnech po přestěhování oddělení.

