Svobodová (Piráti): Neměli bychom řešit obranu v okamžiku, kdy bude hrozit válečný stav

15.04.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny 15. dubna 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem se k tomuto tisku vyjadřovala celkem obsáhle už v tom prvním čtení a vyjádřila jsem ty svoje obavy s některými částmi zákona, které jdou právě nad rámec implementace evropské směrnice. Tenhle zákon, musím říct, významně rozvolňuje ta rozpočtová pravidla, nějakou rozpočtovou kázeň, a to při znalosti i programového prohlášení této vlády není dobrá zpráva.

Celkem detailně řadů mých obav už zmínila kolegyně a kolega z hnutí STAN a já předpokládám a vycházím právě i ze znalosti debat na rozpočtovém výboru, tak předpokládám, že řadu těch dalších věcí zde zdvihnou i další kolegové právě z té pravé strany tady sněmovního sálu, jelikož na tom rozpočtovém výboru jsme byli celkem ve shodě a ty obavy tam panují.

Tudíž já tady nebudu zmiňovat všechny ty části zákona. Já se budu věnovat pouze tomu, kam cílí ten náš pozměňovací návrh. A právě proto se chci věnovat té části, kterou najdete v hlavě XIII v § 31. A o co se tam jedná? Tak tam se jedná až o desetiprocentní navýšení výdajů nad rámec schváleného rozpočtu, a to pro vládu, pouze rozhodnutím vlády, a to v případě ohrožení státu nebo válečného stavu anebo na základě opatření Bezpečnostní rady státu v případě zhoršené bezpečnostní situace, a teď je to důležité, zejména v návaznosti na plnění závazků vyplývajících čl. 4 nebo 5 Severoatlantické smlouvy. Jenomže právě to zejména je problematické, protože zejména neznamená beze zbytku. A tady já vidím ten zásadní problém. Bezpečnostní rada státu, řekněme si, kdo to je. To jsou opět ministři této vlády. A z dosavadních zkušeností víme, že ti jsou celkem schopni odkývat cokoliv. Takže to mě také nenaplňuje úplně nějakou důvěrou. A tohle navýšení až o 10 procent by například v tomto roce znamenalo částku 240 miliard korun, což je zásadní částka při znalosti toho, že deficit státního rozpočtu je 310 miliard.

Ale ten problém ve výsledku není v té částce, protože ono nemusí dosáhnout na tu maximální hodnotu, ale jde o to, že ty finance nejsou adresně alokovány a mohly by se vlastně rozptýlit celkem kamkoliv. Stát už dnes má nástroje, jak postupovat v případě válečného stavu i v ohrožení státu, takže mi úplně nedává smysl takhle vysoké neadresné navýšení pouze na základě rozhodnutí té Bezpečnostní rady státu. A zároveň tam vidím ještě jednu rovinu, a to taky není dobré, a opět to jede v kontextu toho, co už jsme tady viděli například při schvalování státního rozpočtu, a to je, že to vytváří opět prostor odsouvat investice do obrany s tím, že když bude potřeba, tak se tam ty peníze nalijí a my se budeme pořád držet jenom na té nejnižší hodnotě. Já, a předpokládám, že nejenom já, bych byla klidnější, pokud by stát ty obranné výdaje a tedy i obrannou strukturu budoval nějakým způsobem dlouhodobě, koncepčně a ne až ve chvíli, kdy nám bude hořet za zády a bude tady hrozit nějaký stav mimořádný, nějaký válečný stav.

Zároveň ale vnímám, a to tady asi vnímáme všichni, že ty konflikty se Česku přibližují a že válka na Ukrajině nemusí zůstat jen tam, a předpokládám, že to vnímá tedy i vláda. Tudíž já vlastně v této chvíli, a hodně jsem to zvažovala, ale v této chvíli nebudu navrhovat vyškrtnutí celého tohoto desetiprocentního bianco šeku pro vládu, ale budu navrhovat přesné navázání, a to pouze na obranné výdaje a ne tak, jak si je definujeme tady, což je velice vágní, a dost tu odpovědnost odsouváme na nějaké vyhodnocení právě v NATO, ale právě budu navrhovat, aby se navázaly a definovaly přesně tak, jak jsou definovány metodikou NATO. Protože jedině tak mi dává smysl tam tuhletu část nechávat a jedině tak to půjde po té podstatě obranné politiky, a tenhle návrh nebo tato část vůbec toho zákona bude dávat smysl.

Takže to je vlastně znění toho našeho pozměňovacího návrhu, ke kterému já se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Myslím si, že na tom není nic zas tak složitého. Možná se vám v tom návrhu zákona stala jenom chyba, že jste tam nechali to slovíčko zejména, a já si nebudu myslet, že schválně. Takže děkuji za pozornost.

RNDr. Vendula Svobodová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

piráti , Svobodová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Mělo by se daleko více vkládat do zbrojení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

