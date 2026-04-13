Vy mi upíráte právo bránit zemi. Zdechovský chce vyhazov z armády hnát výš

15.04.2026 19:14 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se obrátil na Ústavní soud kvůli svému vyřazení z aktivní zálohy armády. Tvrdí, že stát lidem nesmí bránit v obraně země a novela branného zákona je podle něj účelová a protiústavní. Proto je přesvědčen, že by měla být zrušena.

Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

„Stát nemá lidem upírat možnost bránit svoji zemi. Obracím se proto na Ústavní soud,“ uvedl poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský s tím, že podal ústavní stížnost proti svému vyřazení z aktivní zálohy.

„Nejde jen o mě – jde o princip. Stát by neměl trestat občany za to, že chtějí sloužit své zemi,“ dodává s tím, že novela branného zákona byla přijata účelově. „Novela branného zákona byla podle mého přesvědčení přijata ‚na míru‘. Dopadá fakticky na jediného člověka – na mě,“ dodává lidovecký politik.

Takový postup považuje za neústavní a diskriminační, podle jeho slov typický „lex ad hominem“. A rozporuje proto výklad soudů, podle kterých je služba v armádě pouze povinností. „Soudy tvrdí, že služba v armádě je pouze povinnost, nikoliv právo. Já jsem přesvědčen o opaku,“ pokračuje europoslanec.

Argument o Bruselu neobstojí“

Zdechovský odmítá i argument, že jako europoslanec nemůže službu vykonávat. „Argument, že musím být fyzicky přítomen v Bruselu, neobstojí,“ uvedl s tím, že dlouhodobě patří mezi „nejaktivnější europoslance“. Zároveň připomíná, že službu zvládal i v minulosti: „Služba v armádě mou práci nikdy neomezovala, protože jsem ji dělal především ve svém volném čase,“ doplnil.

„Je tu zjevný dvojí metr: jako civilista se mohu účastnit výcviku se zbraní, ale jako vycvičený záložák nesmím působit v armádě. To nedává smysl,“ pozastavuje se nad rozdílným přístupem státu.

Co říká zákon a soudy

Novela branného zákona z roku 2023 zakazuje europoslancům během výkonu mandátu působit v aktivních zálohách. Podle vlády má zajistit, aby klíčové instituce zůstaly v krizových situacích plně funkční, přičemž obdobná omezení se vztahují i na další veřejné funkce.

O vyřazení Zdechovského z aktivní zálohy rozhodlo v roce 2024 Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Zdechovský se proti tomu bránil žalobou u krajského soudu a následně i kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, ani v jednom případě však neuspěl.

Soud mimo jiné uvedl, že požadavek být současně europoslancem a členem aktivních záloh nelze naplnit, protože by to znamenalo nepřípustný zásah do aplikace právní úpravy.

Zákon by měl být zrušen“

Tomáš Zdechovský věří, že Ústavní soud potvrdí, že aktivní záloha stojí na dobrovolném odhodlání sloužit vlasti a že takové odhodlání nemá stát svévolně potlačovat.

Závěrem pak přidává jasný vzkaz: „Jsem přesvědčen s mými kolegy právníky z aktivních záloh, se kterými jsme tuto stížnost připravovali, že novela zákona je účelová a v testu ústavnosti neobstojí. Proto by měla být zrušena,“ uzavírá europoslanec Tomáš Zdechovský.


