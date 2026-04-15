Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

Šéf zpravodajství ČT k tomu na sociální síti X napsal pár slov. Připomněl, že v roce 2008 činily příjmy ČT z poplatků 5,69 miliardy korun. Takřka o 20 let později koalice ANO, Motoristů a SPD říká, že ČT dostane 5,74 miliardy. Do kontrastu proti tomu postavil čísla státního rozpočtu, kdy v roce 2008 počítal s příjmy přes bilion a v roce 2025 už počítal s příjmy přes 2 biliony.
„Média veřejné služby mají 20 let nabízet stejné služby za stejné peníze,“ doplnil Kubal větu.
A expremiér za ODS Mirek Topolánek mu odpověděl.
Mirek Topolánek
„Uvažovali jste někdy nad tím, že byste poskytovali méně, kvalitněji a za méně peněz a poskytovali pouze skutečnou veřejnou službu? Připadá vám ta myšlenka absurdní? Mně ne. Zploštěním a ideologizací diskuse jste dospěli až sem,“ konstatoval Topolánek.
Jenže ten zákon je tady od devadesátek...ani Vaše vláda na něj, pokud jde o podstatu, způsob financování a vymezení veřejné skužby nesahala....pokud si teda pamatuju...— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) April 14, 2026
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk Topolánkovi oponoval.
Topolánek mu dal za pravdu. Ale přidal dovětek.
„To máte pravdu. To ale nesmí zabrzdit diskusi. I vy naskakujete na hru: jak vy k my, tak my k vy. Označit každého, kdo pojmenuje realitu, za zrádce svobody a nezávislosti, nás přivedlo do stavu, kdy o ČT rozhoduje Klempíř, Babiš, Okamura a Xaver Veselý. A ten váš zákon je příčina,“ prohlásil Topolánek.
Honzejk na to konto připomněl, jak dlouho již zmiňovaný zákon platí.
„Jenže ten zákon je tady od devadesátek… ani vaše vláda na něj, pokud jde o podstatu, způsob financování a vymezení veřejné služby, nesahala… pokud si teda pamatuju…,“ připomínal Honzejk.
Ozval se také jihomoravský hejtman a kandidát na předsedu KDU-ČSL Jan Grolich.
Jedním dechem se zeptal, jestli bude vláda financovat ČT a ČRo, tak jak to tyto instituce budou potřebovat. ¨
„Tuhle bitvu teď nemůžou vyhrát politici ve Sněmovně ve spacácích, ale můžete ji vyhrát jenom vy. A já vám řeknu jak. … Toto je spor mezi vládou a občany České republiky. Já moc prosím, aby se zvedla občanská společnost, abyste vyšli do ulic, abyste vyšli na náměstí. Protože jenom tam se ta bitva dá vyhrát,“ zdůraznil.
Opoziční politici mohou podle Grolicha plány vlády zdržet, ale je podle něj na občanech, aby vládě ukázali, co si přejí.
„Vy musíte ukázat, že si veřejnoprávní média nenecháte vzít. Prosím vás o to, ať tady nemusíme čekat 16 let jako v Maďarsku.,“ uzavřel svou výzvu.
?Chtějí z ČT a ČRo udělat vládní média ?— Jan Grolich (@JanGrolich) April 15, 2026
Bitva o Českou televizi se nedá vyhrát ve spacácích, ale řeknu vám jak. Protože tohle není spor mezi vládou a opozici, ale mezi vládou a občany České republiky… pic.twitter.com/5oErWJYmsD
