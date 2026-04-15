Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

15.04.2026 11:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ministr kultury Ota Klempíř v koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD oznámil, že se ruší dlouhé roky fungující koncesionářské poplatky určené České televizi a Českému rozhlasu. To vzbudilo vlnu nevole nejen v obou zmíněných médiích, ale také u řady voličů. Do toho vstoupil expremiér Mirek Topolánek se svým důrazným prohlášením. A do toho přišla výzva: Vyjděte do ulic.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 5465 lidí
Okolo veřejnoprávních médií v Česku to již řadu měsíců doutná. ANO a SPD dávaly už v předvolebním čase najevo, že změní financování České televize. Z řad Motoristů sice původně zaznívalo, že koncesionářské poplatky nechtějí, ale po volbách táhnou i Motoristé za jeden provaz s celou koalicí a Ota Klempíř, jenž je ministrem kultury právě za Motoristy, oznámil, že se koncesionářské poplatky zruší a ČT i ČRo budou placeny ze státního rozpočtu.

Šéf zpravodajství ČT k tomu na sociální síti X napsal pár slov. Připomněl, že v roce 2008 činily příjmy ČT z poplatků 5,69 miliardy korun. Takřka o 20 let později koalice ANO, Motoristů a SPD říká, že ČT dostane 5,74 miliardy. Do kontrastu proti tomu postavil čísla státního rozpočtu, kdy v roce 2008 počítal s příjmy přes bilion a v roce 2025 už počítal s příjmy přes 2 biliony.

ANO 2011

  • ANO 2011
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Média veřejné služby mají 20 let nabízet stejné služby za stejné peníze,“ doplnil Kubal větu.

A expremiér za ODS Mirek Topolánek mu odpověděl.

Mirek Topolánek

  • BPP
  • Kandidát na prezidenta v roce 2018
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Uvažovali jste někdy nad tím, že byste poskytovali méně, kvalitněji a za méně peněz a poskytovali pouze skutečnou veřejnou službu? Připadá vám ta myšlenka absurdní? Mně ne. Zploštěním a ideologizací diskuse jste dospěli až sem,“ konstatoval Topolánek.

 

 

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk Topolánkovi oponoval.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 21680 lidí
„Jau, jau. Vždyť plní to, co po nich požaduje zákon! Já se divím, že na tuhle válku rozjetou ‚estébáckou ekipou‘ vůbec naskakujete. Je přece evidentní, že jí nejde o žádné úspory, žádnou definici veřejné služby. Ale o to, udělat si z ČT a ČRo osobní služky…,“ konstatoval Honzejk.

Topolánek mu dal za pravdu. Ale přidal dovětek.

„To máte pravdu. To ale nesmí zabrzdit diskusi. I vy naskakujete na hru: jak vy k my, tak my k vy. Označit každého, kdo pojmenuje realitu, za zrádce svobody a nezávislosti, nás přivedlo do stavu, kdy o ČT rozhoduje Klempíř, Babiš, Okamura a Xaver Veselý. A ten váš zákon je příčina,“ prohlásil Topolánek.

Honzejk na to konto připomněl, jak dlouho již zmiňovaný zákon platí.

„Jenže ten zákon je tady od devadesátek… ani vaše vláda na něj, pokud jde o podstatu, způsob financování a vymezení veřejné služby, nesahala… pokud si teda pamatuju…,“ připomínal Honzejk.

Ozval se také jihomoravský hejtman a kandidát na předsedu KDU-ČSL Jan Grolich.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 5964 lidí
„Z České televize a Českého rozhlasu chtějí udělat vládní média, a to je vážná věc,“ pravil Grolich uveřejněném na sociální síti X.

Jedním dechem se zeptal, jestli bude vláda financovat ČT a ČRo, tak jak to tyto instituce budou potřebovat. ¨

„Tuhle bitvu teď nemůžou vyhrát politici ve Sněmovně ve spacácích, ale můžete ji vyhrát jenom vy. A já vám řeknu jak. … Toto je spor mezi vládou a občany České republiky. Já moc prosím, aby se zvedla občanská společnost, abyste vyšli do ulic, abyste vyšli na náměstí. Protože jenom tam se ta bitva dá vyhrát,“ zdůraznil.

Opoziční politici mohou podle Grolicha plány vlády zdržet, ale je podle něj na občanech, aby vládě ukázali, co si přejí.

„Vy musíte ukázat, že si veřejnoprávní média nenecháte vzít. Prosím vás o to, ať tady nemusíme čekat 16 let jako v Maďarsku.,“ uzavřel svou výzvu.

 

 

 

Psali jsme:

Senátor Czernin: Stojím za Českým rozhlasem a Českou televizí
Senátor Šlachta: Opravdu teď potřebujeme další polarizaci a politický střet?
Dobrovolné poplatky pro ČT: Padla výzva. Tak kolik vás bude?
ČT a ČRo: Rozhodnuto. Opozice může brzdit, Nacher ví, jak ji přejet

 

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , ekonomika , Honzejk , koncesionářské poplatky , rozpočet , Topolánek , x , Kubal

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s plánem vlády ANO, SPD a Motoristů na zrušení koncesionářských poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Úhrada dálniční známky.

Při úhradě dálniční známky je významně znevýhodněna platba z účtu na účet tím, že platba trvá 4 dny a naopak platba kartou je provedena okamžitě. Řadu řidičů toto přinutí k platbě kartou. Platba kartou je však bankou zpoplatněna a stát přichází o nemalé peníze, nešlo by s tím něco udělat? Vždyť přev...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

11:12 Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

Ministr kultury Ota Klempíř v koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD oznámil, že se ruší dlouhé roky fu…