Vězeňská služba: Soutěž příslušníků eskortních skupin na Mírově

15.04.2026 22:31
autor: Tisková zpráva

Soutěž příslušníků operativně eskortních skupin zajišťujících eskorty nebezpečných osob o putovní pohár generálního ředitele Vězeňské služby ČR, se poprvé uskutečnila minulý týden na střelnici Věznice Mírov.

Z každého regionu byla pod záštitou regionálních ředitelů nominována dvě pětičlenná družstva, přičemž výběr provedli instruktoři metodici služební přípravy a výcviku.

Celkem se soutěže zúčastnilo šest pětičlenných družstev, která plnila třináct fyzických, střeleckých i kombinovaných disciplín vždy jako tým, čímž byla prověřena nejen individuální připravenost, ale zejména součinnost, taktické myšlení a schopnost řešení situací pod stresem. Vítězem se stalo družstvo z 3. regionu, tedy z moravských věznic. 

