Ubodal Ukrajinku. Ale podle expertů by před soud jít neměl

15.04.2026 21:08 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Údajně duševně narušený muž obviněný z brutální vraždy 23leté ukrajinské uprchlice Iryny Zarucké ve vlaku v Charlotte v Severní Karolíně byl shledán „nezpůsobilým k soudnímu řízení“ ve věci státního obvinění z vraždy.

Popisek: Iryna Zarucká a muž obviněný z její vraždy ve vlaku v Charlotte

Podle návrhu podaného 7. dubna byl Decarlos Brown Jr. 29. prosince vyšetřen v Central Regional Hospital. Následná zpráva dospěla k závěru, že není způsobilý stanout před soudem, uvedla stanice WBTV. Jeho právník proto požádal soud o odklad slyšení o způsobilosti o 180 dní, uvedl New York Post.

Výsledky byly dříve u státního soudu utajeny a zveřejněny až s podáním návrhu.

Státní zástupci proti odkladu nevznesli námitky. Slyšení podle pravidla 24 bylo původně naplánováno na 30. dubna a má rozhodnout o tom, zda je obviněný způsobilý čelit procesu, v němž mu hrozí i trest smrti.

K samotnému útoku došlo v srpnu 2025. Podle záznamů z bezpečnostních kamer seděl Brown ve vlaku ještě předtím, než Zarutská nastoupila a nevědomky si sedla na místo před něj. Zatímco se věnovala telefonu a netušila, co se odehrává za jejími zády, muž vytáhl kapesní nůž, naklonil se k ní a opakovaně ji bodl do krku. Po útoku se podle záznamů pohyboval po soupravě, zatímco za ním zůstávala stopa krve. Krátce poté byl na místě zadržen.

 

Brown čelí také federálním obviněním a v jejich rámci zůstane ve vazbě, uvedl jeho právník Daniel Roberts.

Soudce nyní rozhodne, zda přijme závěry znalecké zprávy. Řízení proti obviněnému bude pravděpodobně odloženo, dokud soud nerozhodne o případném „obnovení“ jeho způsobilosti.

V návrhu podaném Brownovým obhájcem z úřední moci se uvádí, že řízení o způsobilosti nelze provést, pokud je obviněný ve federální vazbě, a že soud zároveň nemůže nařídit obnovení jeho způsobilosti.

Pokud soudce dospěje k závěru, že Brown není způsobilý stanout před soudem, státní právo ukládá obvinění zastavit. Pokud však soud rozhodne bez předsudku, mohou být obvinění z vraždy znovu vznesena, pokud obviněný někdy znovu nabude způsobilosti k řízení.

K podobné situaci došlo v Severní Karolíně v roce 2020, kdy byla obvinění z vraždy bez předsudku zastavena proti Bufordu Jamesi Penleymu poté, co byl více psychology shledán nezpůsobilým, včetně jednoho, který spolupracoval s úřadem státního zástupce.

Podle práva Severní Karolíny je obžalovaný považován za způsobilého stanout před soudem, pokud rozumí povaze a účelu řízení, chápe svou situaci ve vztahu k řízení a je schopen racionálně spolupracovat na své obhajobě.

Brown je ve federální vazbě v Chicagu od 22. října, kdy ho velká porota obžalovala z násilného činu proti železničnímu dopravci a systému hromadné dopravy s následkem smrti. Na úrovni státu čelí obvinění z vraždy prvního stupně.

V rámci federálního řízení mu bylo nařízeno podstoupit psychiatrické vyšetření, avšak soudní dokumenty ukazují, že dosud nebylo dokončeno a lhůta byla prodloužena.

Médium upozorňuje, že obnovení způsobilosti může v Severní Karolíně trvat dlouho kvůli omezeným kapacitám psychiatrických zařízení. Není přitom neobvyklé, že obžalovaní čekají na umístění i déle než rok.

Brown (35), o kterém jeho matka uvedla, že trpí schizofrenií, byl v Severní Karolíně od roku 2007 zatčen nejméně čtrnáctkrát za trestné činy od napadení přes držení střelných zbraní až po loupež.

