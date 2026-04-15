Ubodal Ukrajinku. Ale podle expertů by před soud jít neměl

Duševně narušený muž obviněný z brutální vraždy 23leté ukrajinské uprchlice Iryny Zarutské ve vlaku v Charlotte v Severní Karolíně byl shledán „nezpůsobilým k soudnímu řízení“ ve věci státního obvinění z vraždy.
Výsledky byly dříve u státního soudu utajeny a zveřejněny až s podáním návrhu.
Státní zástupci proti odkladu nevznesli námitky. Slyšení podle pravidla 24 bylo původně naplánováno na 30. dubna a má rozhodnout o tom, zda je obviněný způsobilý čelit procesu, v němž mu hrozí i trest smrti.
K samotnému útoku došlo v srpnu 2025. Podle záznamů z bezpečnostních kamer seděl Brown ve vlaku ještě předtím, než Zarutská nastoupila a nevědomky si sedla na místo před něj. Zatímco se věnovala telefonu a netušila, co se odehrává za jejími zády, muž vytáhl kapesní nůž, naklonil se k ní a opakovaně ji bodl do krku. Po útoku se podle záznamů pohyboval po soupravě, zatímco za ním zůstávala stopa krve. Krátce poté byl na místě zadržen.
?? W USA opublikowano nagranie zabójstwa 23-letniej Ukrainki w transporcie publicznym.— NEXTA Polska (@nexta_polska) September 6, 2025
W Charlotte (Karolina Północna) 22 sierpnia doszło do tragedii w tramwaju Lynx Blue Line. Ofiarą była 23-letnia uchodźczyni z Ukrainy, Iryna Zarucka.
Na nagraniu widać, jak 34-letni bezdomny… pic.twitter.com/oJr9shXIHp
Brown čelí také federálním obviněním a v jejich rámci zůstane ve vazbě, uvedl jeho právník Daniel Roberts.
Soudce nyní rozhodne, zda přijme závěry znalecké zprávy. Řízení proti obviněnému bude pravděpodobně odloženo, dokud soud nerozhodne o případném „obnovení“ jeho způsobilosti.
V návrhu podaném Brownovým obhájcem z úřední moci se uvádí, že řízení o způsobilosti nelze provést, pokud je obviněný ve federální vazbě, a že soud zároveň nemůže nařídit obnovení jeho způsobilosti.
Pokud soudce dospěje k závěru, že Brown není způsobilý stanout před soudem, státní právo ukládá obvinění zastavit. Pokud však soud rozhodne bez předsudku, mohou být obvinění z vraždy znovu vznesena, pokud obviněný někdy znovu nabude způsobilosti k řízení.
K podobné situaci došlo v Severní Karolíně v roce 2020, kdy byla obvinění z vraždy bez předsudku zastavena proti Bufordu Jamesi Penleymu poté, co byl více psychology shledán nezpůsobilým, včetně jednoho, který spolupracoval s úřadem státního zástupce.
Podle práva Severní Karolíny je obžalovaný považován za způsobilého stanout před soudem, pokud rozumí povaze a účelu řízení, chápe svou situaci ve vztahu k řízení a je schopen racionálně spolupracovat na své obhajobě.
Brown je ve federální vazbě v Chicagu od 22. října, kdy ho velká porota obžalovala z násilného činu proti železničnímu dopravci a systému hromadné dopravy s následkem smrti. Na úrovni státu čelí obvinění z vraždy prvního stupně.
V rámci federálního řízení mu bylo nařízeno podstoupit psychiatrické vyšetření, avšak soudní dokumenty ukazují, že dosud nebylo dokončeno a lhůta byla prodloužena.
Médium upozorňuje, že obnovení způsobilosti může v Severní Karolíně trvat dlouho kvůli omezeným kapacitám psychiatrických zařízení. Není přitom neobvyklé, že obžalovaní čekají na umístění i déle než rok.
Brown (35), o kterém jeho matka uvedla, že trpí schizofrenií, byl v Severní Karolíně od roku 2007 zatčen nejméně čtrnáctkrát za trestné činy od napadení přes držení střelných zbraní až po loupež.
