Že ho nezvolili místopředsedou? Neměl být ani ministr. Březina připomenul o Rakušanovi

Pane starosto, když jsme spolu v týdnu komunikovali, prozradil jste, že jste v Maďarsku. Jaká tam byla atmosféra takto krátce před volbami?
V Maďarsku jsem strávil velikonoční svátky. Byl jsem u Balatonu. Spousta turistů. Žádnou nervozitu mezi lidmi jsem nepociťoval, pouze ve všech městech a obcích byla spousta předvolebních plakátů. A to opravdu všude. Na elektrických sloupech, stromech, na všech místech, kam se dal umístit plakát.
Když se vracíme k „předvolební atmosféře“ v Maďarsku, co říci k těm odposlechům telefonátů mezi maďarským ministrem zahraničí a jeho ruským protějškem Lavrovem?
Co k tomu dodat. Kdo může odposlouchávat ministra zahraničních věcí svobodného státu? Jedině někdo, kdo chce ovlivnit dění a veřejné mínění. Je pro mě zcela nepochopitelné, jak se může někdo divit, že ministr zahraničních věcí jednoho státu mluví s ministrem zahraničních věcí jiného státu. Vždyť to je přece základem diplomacie. Dokážete si představit, jak dopadne manželství, ve kterém spolu manželé nekomunikují. Odpovím – špatně. A tak je to ve všech oblastech. Naši liberálové přesvědčují lidi, s kým se mají bavit a s kým ne. V dnešní době dostanete nálepku a jste vyloučen ze společnosti.
Co říci k tomu, že Viktor Orbán nakonec volby po dlouhých 16 letech v premiérském křesle prohrál?
Když se podívám na vývoj v Maďarsku, tak si myslím, že Orbán je politikem, který se řídí selským rozumem, a proto by byl pro Maďarsko lepší volbou. Škoda, že nevyhrál.
Pojďme zpátky k nám. Vy jste se už několikrát, i pomocí petice, vyhrazoval proti tomu, aby hnutí STAN používalo název „Starostové“. Je ohledně toho něco nového?
V této otázce ani nic nového být nemůže. Parlamentní listy jsou jediným médiem, které toto téma zajímá. Několik médií mi sdělilo, že toto téma je TABU. Nesměli se se mnou bavit. Hned na začátku jsem byl místopředsedou STAN Pavlem Čížkem upozorněn na to, abych upustil od své aktivity. Asi pak udělali opatření, aby se o tomto tématu nikdo nebavil. Rakušan byl ministr vnitra, tak to pravděpodobně nebylo nijak zvlášť těžké.
A když jsme u STAN, co říkáte na několik neúspěšných pokusů zvolit Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny?
Zcela s tím souhlasím. Pokud měl Vít Rakušan šifrovaný telefon s Michalem Redlem, tak je to na místě. Neměl být vůbec ve funkci ministra vnitra. Je to jeden z důvodů, proč jsem napsal tu petici. Abych upozornil své kolegy starosty, angažované ve STAN, že jejich předseda je ve spojení s organizovaným zločinem a že se takto vlastně stávají součástí. Asi jim to nevadí. A když vidím čelní představitele, kteří např. prohlásili, že povrchové doly na Ostravsku jsou problémem a že díky očkování děložního čípku se zachránila spousta mladých chlapců, tak se ani nedivím, že jim to nevadí.
Sněmovna na konci března schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Co od toho čekat?
Tak doufejme, že to bude první vyšetřovací komise, která něco vyšetří. To vyšetřování bude ale velmi obtížné, protože od vypuknutí kauzy už uběhlo mnoho let. Někteří aktéři už jsou mrtví a několik lidí ze strachu odmítá vypovídat. Čím je případ starší, tím se hůř vyšetřuje a objasňuje. Navíc pachatelé jsou na svobodě.
Vláda má za sebou více než 100 dní vládnutí. Co se zatím povedlo a co naopak? Jak ji hodnotit?
Některá prohlášení vlády se mně líbí. Ale jedná se jen o prohlášení a pak se nic neděje. Vím, že za 100 dní nejde mnoho změnit, protože náš legislativní proces je opravdu šílený. Vláda je pod neustálým tlakem médií, prezidenta. Doufejme, že se jim podaří prosadit zrušení Green Dealu a poplatků ve veřejnoprávních médiích, která už jen jedou propagandu EU. Mnoho věcí se však pravděpodobně nezmění, protože spousta lidí nechápe, že je špatně nastaven celý systém.
Vy jste ve sněmovních volbách kandidoval za STAČILO! Jsou nějaké novinky kolem tohoto hnutí? Co bude dál?
Kandidoval jsem za hnutí STAČILO jako nestraník a nezávislý kandidát. Po volbách mě nikdo z hnutí STAČILO nekontaktoval. Vím, že proběhl nějaký sjezd, ale toho jsem se neúčastnil. Nevím, co bude dál.
Jak jsem již uvedl. Celý ten systém je nastaven špatně. O demokracii si můžeme nechat jen zdát. Kdo nemá peníze a média, nemá šanci se v politice prosadit. Navíc žijeme v době, kdy lidem nevadí ani korupční kauzy v politice.
Na závěr odbočíme. Prezident prý oznámil premiéru Babišovi, že se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit summitu NATO v Ankaře, i přesto že se už předtím objevily informace – například ze strany ministra zahraničí, že se s jeho účastí nepočítá. Jak toto oznámení komentovat? A bylo by dobře, aby se prezident zúčastnil?
Za mě se jedná o zbytečně vyvolanou aféru, která odpoutává pozornost od toho, co se momentálně děje. Myslím, že lidi v současné době nejvíce zajímá, jak drahé budou pohonné hmoty a kolik budou platit za energie. Samotný summit je až v létě a do té doby se může mnoho věcí změnit. Zahraniční politiku má ve své gesci vláda, tak ať pan premiér rozhodne, kdo se summitu zúčastní a kdo ne. Reakce pana prezidenta Petra Pavla podle mého názoru neodpovídají významu funkce prezidenta – chová se jako malé dítě.
