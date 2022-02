Kolář (TOP 09): Bude válka? Rusko ve válce s Ukrajinou už je. V té hybridní

reklama

Nejčastější otázka, kterou teď dostávám, míří na to, jestli bude válka. Jenže Rusko ve válce s Ukrajinou už je. To, co Rusko už roky předvádí, je jako z učebnic o hybridní válce.

Jestli to ale přeroste v ostrý konflikt? Pořád doufám, že ne a myslím, že je snad pořád prostor pro diplomacii. My máme samozřejmě velký zájem na tom, aby bylo naše okolí bezpečné, stejně to má většina států. Rusko ale cíleně vytváří chaos, protože to vyhovuje domácí propagandě.

Paradoxní je, že tahle jeho agresivní politika Putinovi ani zdaleka nepřináší to, co by si představoval. Zatímco vytvářel chaos a doufal, že tím posílí vliv Ruska, i dosud neutrální země už ho mají tak plné zuby, že uvažují o vstupu do NATO. Zatímco Putin doufal, že se po agresi bude kochat nejednotným postupem Západu, vidí poměrně silnou Severoatlantickou alianci.

Co se děje na jednáních v Moskvě samozřejmě nikdo z nás neví, takže předpokládat budoucí vývoj je složité. Řešili jsme to ale včera s poslancem, z jehož úst často zaznívají argumenty nápadně podobné Putinovým, tak třeba ví něco víc.

Rozhovor si můžete pustit ZDE, pokud na to tedy máte odvahu.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolář: Ukrajina? Máme povinnost chránit demokracii a liberální uspořádání v našem okolí Štěpánek se neudržel: Kdo věří tomu, co šíří o ruské invazi Biden? Vymyté mozky! Lipavský, Kolář... Válek smeten, zákon smeten. Senát šel proti vládě. A zlé tušení Miroslav Kulhavý: Ondřej Kolář jako hlavní stratég války s Ruskem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.