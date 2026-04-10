Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem

10.04.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkému výběru přátel v evropských zemích

Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Je to čím dál okatější. Vyznavačům MAGA kultu vadí svobodná, demokratická a silná Evropa, imponuje jim Vladimir Putin, jeho styl a panovačné Rusko. Nic, o co by Česko mělo stát.

Stačí se podívat na Trumpa jr. Ten tento týden vyrazil do Bosny a Hercegoviny, kde se sešel se srbským (Moskvou podporovaným) separatistou Miloradem Dodikem, aby na jeho akci poplival Evropskou unii. Je to jen další z ukázky jejich výběru přátel v evropských zemích.

To jsou samí kverulanti, korupčníci, zločinci, ruské akvizice a aktivní trollové. A je úplně jedno, jestli se jmenují Orbán, Dodik, anebo Macinka.

Americká administrativa dává velmi silně najevo, že dnešní USA pro nás rozhodně nejsou respektu a následováníhodným partnerem.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Psali jsme:

Kolář (TOP 09): Za Babiše bude ČR hrát druhé housle i v Evropě
Kolář (TOP 09): Podpora českému obrannému průmyslu, výzkumu i vývoje
Kolář (TOP 09): Macinka pracuje na tom, aby se tu ruský vliv zvýšil
Kolář (TOP 09): Turek, jeho ministr a jejich dezinfo konspirace

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Co, že jste tak otočil ohledně spolupráce s ANO?

Ono by to nebylo poprvé, vždyť už jste s ním vládli. A proč jste s tím podpořit vládu ANO nepřišel po volbách? Pak by tu třeba nemusela být vláda ANO, SPD a Motoristů, což všichni z opozice kritizují, ale je fakt, že vy jste první, kdo s tím zřejmě chce něco fakt udělat, což je podle mě dobře. Vůbec...

Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem

14:07 Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkému výběru přátel v evropských zemích