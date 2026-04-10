Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem

Je to čím dál okatější. Vyznavačům MAGA kultu vadí svobodná, demokratická a silná Evropa, imponuje jim Vladimir Putin, jeho styl a panovačné Rusko. Nic, o co by Česko mělo stát.
Stačí se podívat na Trumpa jr. Ten tento týden vyrazil do Bosny a Hercegoviny, kde se sešel se srbským (Moskvou podporovaným) separatistou Miloradem Dodikem, aby na jeho akci poplival Evropskou unii. Je to jen další z ukázky jejich výběru přátel v evropských zemích.
To jsou samí kverulanti, korupčníci, zločinci, ruské akvizice a aktivní trollové. A je úplně jedno, jestli se jmenují Orbán, Dodik, anebo Macinka.
Americká administrativa dává velmi silně najevo, že dnešní USA pro nás rozhodně nejsou respektu a následováníhodným partnerem.
