Kolář (TOP 09): Evropa by měla mluvit s Trumpem jako s rozmazleným dítětem

20.01.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Donaldu Trumpovi.

Kolář (TOP 09): Evropa by měla mluvit s Trumpem jako s rozmazleným dítětem
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Donald Trump rád chodí do sporů z pozice silnějšího. Když ale narazí na vyrovnaného soupeře, začne se chovat jako malé dítě.

A jako mluví dospělý člověk s rozmazleným dítětem, by měla Evropa mluvit s Trumpem – nenechat se vycukat, stát si za svým, a v žádném případě neřídit svá rozhodnutí někým, kdo se baví rozšlapáváním báboviček.

Rozmazlené dítě by si měli srovnat rodiče, a já si myslím, že přesně to se stane. Kongresu jednou dojde trpělivost a Trumpovi dá v případě Grónska facku. Když začne Evropa se svou politickou i obchodní silou (která díky dohodě s Mercosurem ještě vzroste) pracovat, budoucnost nebude tak černá, jak se nám snaží pár dezorientovaných fanoušků Putina očekávajících apokalypsu namluvit.

A k orientaci našeho premiéra, mezi kterou z těch popsaných skupin chce patřit, snad poslouží i jeho nový globus.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
