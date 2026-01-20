Kolář (TOP 09): Evropa by měla mluvit s Trumpem jako s rozmazleným dítětem

Donald Trump rád chodí do sporů z pozice silnějšího. Když ale narazí na vyrovnaného soupeře, začne se chovat jako malé dítě.
A jako mluví dospělý člověk s rozmazleným dítětem, by měla Evropa mluvit s Trumpem – nenechat se vycukat, stát si za svým, a v žádném případě neřídit svá rozhodnutí někým, kdo se baví rozšlapáváním báboviček.
Rozmazlené dítě by si měli srovnat rodiče, a já si myslím, že přesně to se stane. Kongresu jednou dojde trpělivost a Trumpovi dá v případě Grónska facku. Když začne Evropa se svou politickou i obchodní silou (která díky dohodě s Mercosurem ještě vzroste) pracovat, budoucnost nebude tak černá, jak se nám snaží pár dezorientovaných fanoušků Putina očekávajících apokalypsu namluvit.
A k orientaci našeho premiéra, mezi kterou z těch popsaných skupin chce patřit, snad poslouží i jeho nový globus.
