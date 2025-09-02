Kolář (TOP 09): Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají

03.09.2025 9:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přerušenému signálu pro letadlo s von der Leyenovou.

Kolář (TOP 09): Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Ruský signál narušil navigaci letadla s Ursulou von der Leyenovou. Pokud pořád někdo nerozumí tomu, co je hybridní válka, nebo nevěří tomu, že v ní už dávno jsme, tohle je další věc, která by mu mohla otevřít oči.

Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají: ruší se signály, střihají kabely na dně Baltu, posílají migranti přes hranice.

Kdo to všechno stíhá? Trollové, více či méně tajní agenti, ale taky lidi, které máme v Evropě pod diplomatickým krytím.

Zakázat ruským diplomatům pohyb po schengenském prostoru je proto nejen dobrý (český!) nápad, ale stává se z něj nutnost.

Po EU bychom neměli nechat bez kontroly potulovat lidi, kteří na nás naprosto nepokrytě útočí. Snad to Jan Lipavský dotáhne.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Právě se děje. Náměstek Tůma z Chomutova: Je tu zaděláno na obrovský problém
„Fiala nemá koule, v koalici dělá děvk*.“ Topolánek soptil do kamer
Babiš zmlácen odpůrcem. Ne všichni ale útok odsoudili. Naopak
Náhoda, nebo ne? V německé AfD zemřelo hned šest kandidátů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je přesně toto hybridní válka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Komunisté

Dokážete sobě a vlastně i mně odpovědět na otázku, proč je pravděpodobný návrat komunistů do Sněmovny? Nemyslíte, že je to i vina této vlády, že je to její selhání? Hlavně v sociální politice? Nebo proč myslíte, že je lidé volí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 32 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

10:05 ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

ČSSD odsuzuje útok na expremiéra Babiše na jeho mítinku.