Kolář (TOP 09): Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají

Ruský signál narušil navigaci letadla s Ursulou von der Leyenovou. Pokud pořád někdo nerozumí tomu, co je hybridní válka, nebo nevěří tomu, že v ní už dávno jsme, tohle je další věc, která by mu mohla otevřít oči.
Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají: ruší se signály, střihají kabely na dně Baltu, posílají migranti přes hranice.
Kdo to všechno stíhá? Trollové, více či méně tajní agenti, ale taky lidi, které máme v Evropě pod diplomatickým krytím.
Zakázat ruským diplomatům pohyb po schengenském prostoru je proto nejen dobrý (český!) nápad, ale stává se z něj nutnost.
Po EU bychom neměli nechat bez kontroly potulovat lidi, kteří na nás naprosto nepokrytě útočí. Snad to Jan Lipavský dotáhne.
autor: PV