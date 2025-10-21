Sterzik (Stačilo!): Ať se uvaří ve vlastní šťávě

Máme čtrnáct dní po volbách, Babiš má rámcovou dohodu s SPD a Motoristy o nové vládě hotovou, u prezidenta s tím byl, ten mu oznámil. že ho zatím sestavení vlády nepověří, nejdřív to udělá až po ustavující schůzi nové Sněmovny začátkem listopadu, varoval Andreje před reputačním problémem jménem Filip Turek, mééédia spustila obrovskou dehonestační kampaň a různé druhy michprdů začaly demonstrovat, že se jim nelíbí Macinka na ministerstvu životního prostředí. Vynechal jsem něco?
Jo, vynechal. Zapomněl jsem, že končící vláda trucuje. Rakušan se v debatě jízlivě ptal, proč Babiš ještě nemá sestavenou vládu, když říkal, že to bude rychle (asi proto, že ho prezident pořád ještě nepověřil, blbče!) Stanjura nechce do Sněmovny poslat znovu k projednání státní rozpočet, prý si má Babiš udělat vlastní, dokonce i Kalouskovi vadí, že na vládě ještě neschválili peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury a Evičce Destroix vadí, že to Babiš celé rozsekl zprávou, že si prostě bere dovolenou.
Co také jiného má Babiš dělat, že? S Macinke i Okamure je domluvený, nemá žádný důvod za ně řešit mediální kampáááň proti Turkovi (a nově i Rajchlovi) a tak dělá to, co mu nedávno předvedla právě paní Decroix při zametání bitcoinů pod koberec. Prostě celou věc o měsíc odsunete, čímž vznikne dostatečně dlouhá časová osa, během které se mediální písnička ohraje, čtenáře a diváky to přestane zajímat… zkrátka, propagandistická munice se vystřílí do prázdna, protože Babiš je na Seychelách…
Musím tedy říci, že mééédia se tentokrát snaží. Pánbůh mě má vlastně rád, protože kdybychom se dostali, byl bych stejně jako Turek na ráně já. Napsal jsem mnohem víc textů než on a i když jsem nikdy neměl obdiv ke Třetí říši, nebyl by problém vytrhnout z kontextu desítky ba stovky vět s nějakou expresivní poznámkou.
Mimochodem… Junge Front Heute vypátrala ty, kteří s Turkem na jeho fejsbůku diskutovali a jsou zveřejněni na těch dvaačtyřiceti stranách, co má k dispozici ZBISlava Pokorná, Štít demokracie a teď už to viděli vlastně úplně všichni. Prý už je zaměstnavatelé vyhazují z práce a dostávají obsílky od policie. Svoboda slova, vole! Mohou se zařadit k učitelce Martině Bednářové a k mnoha dalším lidem, kterým policie do čtyřiadvaceti hodin zaklepe na dveře. Tedy… samozřejmě až ve chvíli, kdy dostane od lepšolidí pokyn, že to má udělat. Poznámek o věšení komunistů a zabíjení Rusů se to netýká, buďte klidní.
V takové chvíli se fakt nedá udělat nic jiného, než prostě nechat současnou vládu, ať si vymáchá hubu ve vlastním trucování. Nechtějí poslat znovu rozpočet? Tak holt bude rozpočtové provizorium, co se dá dělat. Nová vláda ještě není, protože prezident PePa poslouchá protokoláře Koláře, kterému z amerického vývoje nejspíš definitivně jeblo. Nová sněmovna nebude mít o čem jednat, protože vláda trucuje, rozpočet na příští rok poslat nechce (protože je to paskvil) a Václavky Moravcové stejně budou mlít pořád dokolečka to své, Rakušanové jakbysmet… tak co už… ať si to mezi sebou užijí.
Prezident nechce ještě pověřit Babiše sestavení vlády? Dobrá, tak prostě bude vláda v prosinci. Ne proto, že by ji Andrej nesestavil, ale proto, že ho prezident nepověřil. Ale samozřejmě, všichni víme, proč to tak je. Je třeba ještě skartovat hodně dokumentů, zamést hodně stop, foukat do jakýchkoliv malých neshod, aby se rozrostly a doufat v zázrak pravdy a lásky, že se to Babišovi rozklíží.
Doufám, že si Babiš před odjezdem na dovču domluvil s budoucími koaličními partnery mediální klid. Ať se demoblok se spřátelenými mééédii a hodnotovými voliči uvaří ve vlastní šťávě. Ještě čtrnáct dní (do ustavující schůze nové sněmovny) je to všechno jen na nich a je zbytečné k tomu přispívat jakoukoliv aktivitou. Méně je tentokrát více a nejhorší pro novináře je, když mu nezvedáte telefon a nereagujete na jeho debilní dotazy.
