Kolář (TOP 09): Španělsko balancuje na hraně antisemitských názorů

Najít v EU shodu na zabavení ruských majetků? Složité. Najít jednotný postoj ke Gaze? Téměř nemožné.
Zatímco některé státy už přijaly zákony, které zabavování ruského majetku umožňují, jiné země jsou zásadně proti. Zatímco Česko nekriticky podporuje Izrael, třeba Španělsko balancuje na hraně antisemitských názorů.
Ano, musíme se umět domluvit, ale musíme si přestat nalhávat, že je nutné, abychom se vždycky na všem shodli všichni. Pokud na mezinárodním poli nechceme vypadat jako nazdárci, pokud chceme někdy něco skutečně prosadit, ne si o tom jen povídat, musí přijít změny. Musíme se dohodnout na zrušení práva veta. Čím dřív, tím líp.
A co si budeme povídat, většina politik se stejně už hlasuje většinou, není potřeba jednomyslnost. I proto mohly projít mé návrhy, které jsem zapracovával do reportu k Ukrajině a které jsme dnes - většinou - odhlasovali. O tom, co všechno jsem navrhoval, a co všechno mi parlament schválil, hned příště.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV