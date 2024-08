Kolář (TOP 09): Za vyvlastnění bychom museli vyplatit náhradu? Neberu v potaz

Repetitio est mater studiorum. Proto si zopakujeme několik základních pojmů:

rusko je nepřítel,

?rusko přepadlo Ukrajinu, kde už dva roky vraždí a ničí všechno, na co přijde,

rusko proti nám hybridně působí,

rusko u nás páchá teroristické útoky, při kterých umírají čeští občané,

rusko, tehdy schované za SSSR, nás celkem dlouho okupovalo,

rusko vlastní v ČR obrovské penzum nemovitostí, což bezpečnostní služby opakovaně označují za bezpečnostní riziko,

rusko má většinu nemovitého majetku obestavenou, přesto s ním nakládá a využívá ho k podnikatelské, tedy výdělečné činnosti.

Teď, když jsme si tohle všechno připomněli, můžeme se shodnout na tom, že to vůbec nepůsobí dobře. A v našem vlastním zájmu to musíme řešit. Třeba speciálním zákonem, podobně jako Lotyši nebo Estonci.

Ten je napsaný, připravený v mašličkách. Jen se musíme zbavit všeobecného strachu z toho, že nám to rusové nějak bolestivě oplatí. Neoplatí. Maximálně z nás konečně přestanou mít srandu, jako ji měli, když si vodili českou policii v kauze namalované ukrajinské vlajky.

Nářek některých našich ministrů, že za vyvlastnění bychom museli vyplatit rusům náhradu, neberu v potaz. Tihle ministři totiž stejně jako já moc dobře vědí, že tu náhradu jde zmrazit a nevyplatit rusům ani kopějku. Jen nemají tu potřebnou odvahu o něčem takovém vůbec začít přemýšlet.

Přitom by to byla absolutní výhra české diplomacie, posílení české bezpečnosti a výsměch agresivnímu rusku. Job well done. Česká republika si řešení tohohle problému dluží. Minulý režim russákům dával, na co si ukázali. Je čas si to vzít zpět. Je to naše právo a otázka naší bezpečnosti.

Mluvil jsem o tom v Český rozhlas Plus, kde taky vznikla tato poněkud rozšafná fotka, I přes závažnost tématu byla totiž nálada ve studiu letně pohodová. Poslouchejte ZDE.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



