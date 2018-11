Kolářík (Piráti): MPSV nestihlo připravit novou eNeschopenku, používat se bude starý paskvil

Tento nepatrný zlomek je důsledkem současného nepraktického systému, který lékaře nutí vytvořit formuláře papírově i digitálně. Nyní se tato povinnost bude vztahovat na všechny lékaře v Česku poskytující pracovní neschopenky, z čehož jim vyplynou nové náklady a některé to může od jejich praxe naprosto odradit. Jsem přesvědčen, že lékaři by měli mít možnost vybrat si pouze jeden způsob komunikace, a to buď papírový, anebo digitální formulář.

Nově vzniklé problémy by zřejmě nenastaly, kdyby za první Babišovy vlády neobsadila Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová a její náměstek Oleg Blaško. Ti zastavili rozvoj nové verze eNeschopenky, která nebyla v původním návrhu ani povinná, a souhlasily s ní všechny dotčené instituce, včetně samotných lékařů. Dnes by již normálně fungovala a přinášela plnohodnotnou digitalizaci, finanční úspory, a především celou řadu výhod pro všechny – pacienty, lékaře, zaměstnavatele i státní orgány. Díky špatnému postupu na ministerstvu tak dnes budou mít lékaři povinnost používat eNeschopenku, která bude celý proces spíše komplikovat než usnadňovat. Navíc je naprosto zarážející lhůta osmi dnů, kdy budou informace doručeny zaměstnavateli. Není jasné, co brání v tom tato data předat dříve, když budou existovat digitálně.

