Kolínská (Zelení): Provizorní lávka v Troji bude o půl roku dříve

Nová Trojská lávka bude urychleně zakreslena do územního plánu, kde dosud nefigurovala, a to v trase původní zřícené lávky. Včera o tom rozhodla Rada hlavního města Prahy.

„Rádi bychom všechny práce urychlili tak, aby jednoduchá náhrada zřícené lávky mohla Pražanům sloužit už v roce 2019,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Rada ji pověřila, aby do 14. června předložila návrh na zakreslení trasy lávky do územního plánu v takzvaném zkráceném jednání. To umožní rychleji projednat všechny připomínky a přibližně o půl roku urychlit přípravu této důležité spojnice pro pěší i cyklisty. Životnost dočasné náhradní lávky je plánována na 30 let, celkové náklady činí 60,5 milionu korun.

Petra Kolínská SZ



Praha současně připravuje architektonickou soutěž na definitivní řešení Trojské lávky. Vítězný most pak v horizontu několika let trvale nahradí dočasnou lávku, která bude následně demontována.

Původní betonová lávka, která spojovala Císařský ostrov s Trojou a Zoologickou zahradou, se nečekaně zřítila do Vltavy 2. prosince 2017. Příčina pádu dosud není známa a je předmětem vyšetřování. Zřícenou lávku pak dočasně nahradil přívoz, dosavadní plavidlo o kapacitě 30 osob by měla v létě nahradit nová velkokapacitní loď pro nejméně 100 cestujících.

Jedná se o podnět na změnu ÚP 178/2017.

