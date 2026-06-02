Kolovratník (ANO): Bezpečnost musí platit pro všechny stejně

03.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k povinné registraci vozidel Ukrajinců, žijících dlouhodobě v ČR

Kolovratník (ANO): Bezpečnost musí platit pro všechny stejně
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Bezpečnost na českých silnicích musí platit pro všechny stejně. Proto zavádíme povinnost, aby vozidla Ukrajinců, kteří v Česku dlouhodobě žijí, byla registrována v českém registru vozidel. S tím je spojená i pravidelná technická kontrola.

Není to žádná šikana. Je to férové narovnání podmínek a jistota, že všechna auta na našich silnicích splňují stejné bezpečnostní standardy. Bez ohledu na to, odkud jejich majitel pochází.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , doprava , legislativa , Ukrajina , registrace , ANO , Kolovratník

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Lékaři

Dobrý den, jsem rád, že se někdo věnuje i reálným a skutečným problémům, jako je zdravotnictví, kde je těch problémů opravdu dost. Reaguji na Váš příspěvek, jak těžké je dovolat se doktorovi, opravdu je. Ale co jsem se v tom příspěvku od vás nedozvěděl, jak to hodláte řešit? Ono říci najděte si jiné...

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