Kolovratník (ANO): Bezpečnost musí platit pro všechny stejně

Bezpečnost na českých silnicích musí platit pro všechny stejně. Proto zavádíme povinnost, aby vozidla Ukrajinců, kteří v Česku dlouhodobě žijí, byla registrována v českém registru vozidel. S tím je spojená i pravidelná technická kontrola.
Není to žádná šikana. Je to férové narovnání podmínek a jistota, že všechna auta na našich silnicích splňují stejné bezpečnostní standardy. Bez ohledu na to, odkud jejich majitel pochází.
Ing. Martin Kolovratník
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.