Kolovratník (ANO): Jdete na to úplně od začátku špatně

reklama

Děkuji za ten vstřícný návrh pana kolegy. Ale to není myšleno nějak pejorativně nebo zle, to tak je. Já konstatuji prostě realitu, kterou vnímáme, kterou vnímáme z terénu. Ale budu v časové ose pozadu reagovat na předřečníky.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 21054 lidí

My se asi stále neposloucháme. Pan poslanec Lochman mluví o tom prasátku, o tom, že není další, které bychom rozbili, není, kde ty peníze vzít. No prosím, poslouchejte nás, kolegové. A budeme o tom mluvit. Bude o tom mluvit paní předsedkyně Schillerová, bude o tom mluvit kolega Havlíček v tom dalším bodu. Vy prostě ta opatření děláte principiálně špatně. Jdete na to úplně od začátku špatně. Viz srovnání se Slovenskem, s jejich dohodou s výrobci energií, se zastropováním a tak dále. To znamená ne s dotacemi ze státního rozpočtu. To za prvé.

A za druhé, teď jsem byl velmi překvapen, když pan poslanec Lochman, koaliční partner ze STANu, jako předseda dopravního podvýboru otevřeně mluví o těch energiích, o té trakční energii. Já jsem velmi napjatě sledoval vyjádření zde přítomného pana ministra Kupky o těch 200 eurech za jednu megawatthodinu trakční energie bez dořešeného POZE, bez těch peněz za obnovitelné zdroje. Zatím ta zpětná vazba je, že je to strašně moc. Takže já věřím, že třeba to nějak domluvíte, že možná přijde nějaké lepší řešení. Ale v tuto chvíli my snížíme spotřební daň na pohonné hmoty, to znamená, budeme mít opět více kamionů na silnicích a podvazujeme železniční dopravu. Tohle je dobré, abyste věděli.

A ještě mám pár vteřin. Pokud jsem dobře poslouchal, pan kolega Adamec mluvil o tom, že dříve Poláci jezdili k nám, jestli jsem ho dobře poslouchal. Takže přátelé, on přiznal, že za Babiše bylo líp.

Děkujeme za tohle přiznání.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolovratník (ANO): To je poprava českého průmyslu v přímém přenosu Kolovratník (ANO): Někam dáváme víc, ale bude to na úkor něčeho Kolovratník (ANO): Žádný yetti, lávka na Duklu už roste Kolovratník (ANO): Novela zákona o ČT a ČRo - snaha o zlepšení nebo skryté zájmy koalice?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama