Kolovratník (ANO): Jsme, byli jsme a budeme pevným členem NATO

Často tady na sítích běží zásadní debaty. Jestli má smysl být v NATO, nebo ne. Jestli by nebylo lepší „být neutrální“, „poohlédnout se jinde“, nebo „nemíchat se do cizích problémů“. Někdo to říká z naivity, jiný kvůli lajkům na sítích. Ale my v tom máme jasno.
Jsme pevným členem NATO. Vždycky jsme byli. A vždycky budeme. Je to základní garance naší bezpečnosti – a není důvod na tom cokoli měnit.
Na rozdíl od romantických představ žijeme v reálném světě. A ten bohužel není pohádka. Stačí se podívat pár set kilometrů na východ. Bez silných a spolehlivých spojenců bychom zůstali sami. A sami bychom byli slabí.
NATO není jen „něco zvenku“. Jsme to my. Je to aliance, ke které patříme, na jejíž obranu se můžeme spolehnout – ale zároveň máme odpovědnost přispívat i my.
Zvyšujeme výdaje na obranu. Ano, je to nutné. Jenže s fanatickým přístupem současné vlády musíme jako opozice dát do prostoru jedno velké ALE.
Za prvé klademe důraz na zapojení českého průmyslu. Firem, které dávají práci našim lidem. Nechceme jen nakupovat zahraniční techniku od přeprodejců. Nechceme platit provize obchodníkům a zisky cizím firmám. Chceme být součástí. Součástí dodavatelských řetězců, vývoje, know-how. Investujme chytře – a doma.
Za druhé chceme tlak na efektivitu. Není možné utrácet miliardy z veřejných rozpočtů bez soutěží a transparentních zakázek. Není možné nakupovat jen tak, rozhodnutím vedení ministerstva. Kšefty pánů Dalíků a jejich přátel z ODS už jsme si zažili a opakovat to nechceme.
V ANO máme v tomto naprosto jasno. Chceme moderní a chytrou armádu. Chceme silné spojence. A taky chceme, aby z obranných investic těžila i naše ekonomika a abychom neživili mazané obchodníky bez přidané hodnoty.
Ing. Martin Kolovratník
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV