25.01.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nadcházejícím čtyřem rokům vlády.

Kolovratník (ANO): Náš cíl - fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Děkuji za důvěru. Na příští dva roky jsem byl zvolen členem předsednictva hnutí ANO. Beru to jako silný závazek a odpovědnost – vůči hnutí i vůči lidem, kteří od politiky právem čekají výsledky.

Ve svém vystoupení jsem mluvil o tom podstatném: o nutnosti udržet otevřenou, srozumitelnou a poctivou komunikaci s občany i členskou základnou. Politika nesmí sklouznout ke křiku, osobním útokům a permanentnímu konfliktu. Síla není v emocích, ale v kompetenci, věcnosti a schopnosti nést odpovědnost.

ANO musí zůstat hnutím, které mluví s lidmi normálně, naslouchá jim a dokáže rozhodovat. Bez ideologických póz. Bez zbytečných gest. S jasným cílem: fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje.

Členství v předsednictvu beru jako závazek tuto politiku spoluutvářet a prosazovat – navenek i uvnitř hnutí.

Práce teprve začíná.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

