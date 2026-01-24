Kolovratník (ANO): Náš cíl - fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje

Děkuji za důvěru. Na příští dva roky jsem byl zvolen členem předsednictva hnutí ANO. Beru to jako silný závazek a odpovědnost – vůči hnutí i vůči lidem, kteří od politiky právem čekají výsledky.
Ve svém vystoupení jsem mluvil o tom podstatném: o nutnosti udržet otevřenou, srozumitelnou a poctivou komunikaci s občany i členskou základnou. Politika nesmí sklouznout ke křiku, osobním útokům a permanentnímu konfliktu. Síla není v emocích, ale v kompetenci, věcnosti a schopnosti nést odpovědnost.
ANO musí zůstat hnutím, které mluví s lidmi normálně, naslouchá jim a dokáže rozhodovat. Bez ideologických póz. Bez zbytečných gest. S jasným cílem: fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje.
Členství v předsednictvu beru jako závazek tuto politiku spoluutvářet a prosazovat – navenek i uvnitř hnutí.
Práce teprve začíná.
Ing. Martin Kolovratník
