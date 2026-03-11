Výborný (KDU-ČSL): Díky nám jste schopni trh částečně ovlivnit

Vážená paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové,
já jsem svůj komentář ke státnímu rozpočtu, k tomu návrhu ve třetím čtení za KDU-ČSL už přednesl, čili k tomu se vyjadřovat nechci. Ale jenom bych teď potřeboval, kdyby mě paní ministryně poslouchala, byť rozumím, že jistě sladká slova Jaroslava Faltýnka...
Já jsem chtěl, jestli mohu, paní ministryně... (Ministryně Schillerová: Omlouvám se.) V pořádku.
K tomu, co jste teďka říkala, jenom velmi krátce, já vůbec nejsem zastáncem toho, že by se mohlo hýbat se spotřební daní v tomto okamžiku. Já spíš bych uvítal, kdybyste taky dokázala říct nějakou tu reflexi, protože já si moc dobře pamatuju, když jsme my, jako naše vláda, vláda Petra Fialy, Zbyněk Stanjura tehdy zaváděl kontrolu marží, co se nám dostalo za komentáře od vás, od Andreje Babiše, že to je nějaké tupé šmírování úředníků Ministerstva financí a podobně. No, tak je to dohledatelné. Skutečně si to najděte.
Já to teď nekritizuji. To, že jste řekla ano, budeme hlídat a je potřeba k tomu využít všechny nástroje. Já vítám to, že jste se sešla se zástupci všech dodavatelů, je to v pořádku. Možná také teď vnitřně, vy to tady neřeknete na ten pult, ale oceníte i to, že jsme tehdy, naše vláda rozhodla a byli jsme za to mnohými kritizováni, že jsme koupili Robin Oil, tak, aby se spojili, aby Čepro získalo poměrně silné postavení na tom trhu. Jsme dvojka, trojka. Já myslím, že teď se nám to hodí, protože i skrze Čepro vy tu šanci máte. Je to dobře. (Poznámka ministryně Schillerové mimo mikrofon.) Dobře, tak jiní od vás. Ale tak jenom říkám, že teď máte díky nám ty nástroje v ruce a jste schopni na tom trhu některé věci částečně ovlivnit, byť rozumím tomu, že stoprocentně taky to nedokážete.
Já jsem ale vystoupil nikoliv, jak jsem říkal, s tím obecným komentářem, to už jsem řekl, ale chci připomenout dva pozměňovací návrhy, které jsem podal já jako poslanec. Je to jednak pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem 378, který se týká rozpočtu na ty mládežnické organizace, o tom už zmínka byla. A pak se to týká dvou pozměňovacích návrhů, kde v jednom chceme navýšit prostředky na vědu a výzkum. A tady to řeknu velmi krátce a jednoduše i pro paní ministryni.
Tak buď platí programové prohlášení vlády, a je to zcela legitimní, vy si tam nemusíte dávat podporu vědy, výzkumu a inovací, to by bylo vaše svobodné rozhodnutí, ale pokud si tam dáte, že jednou z priorit současné vlády, a to já chválím, podepisuju, je podpora oblasti vědy, výzkumu a inovací, tak pak na to nemůžete v oblasti rozpočtu reagovat opačně a ty prostředky sebrat. Tak jedno nebo druhé, nejde obojí.
Na straně jedné se chlubit tím, jak podporujete, na straně druhé snižovat rozpočet, a to mluvím pouze za kapitolu vědy, výzkumu, inovací v kapitole 329 Ministerstva zemědělství. Nechávám stranou úplně ty ostatní další, protože tam je to bohužel velmi podobné. Takže tady je šance toto napravit podporou toho jednoho drobného pozměňovacího návrhu.
Ten druhý, který se týká, který se týká kapitoly 329, tak tam je to vlastně mimo potřeby rozporu ze strany Ministerstva financí, protože tam já navrhuji, paní ministryně, přesunout 250 milionů v rámci té kapitoly. Čili nebudu vám to nikde brát, ani z nějaké Všeobecné pokladní správy, nikde. Zůstane to v rezortu zemědělství a jediné, co se změní, je, že těch 250 milionů nebude použito na národní dotace zemědělské, kde si s tím celý sektor úplně bez problémů poradí, bude ta částka tam stejně vyšší, než byla v roce 2025, ale pomůže se v kapitole 329 podpůrnému garančnímu rolnickému, lesnickému fondu, kde ty finanční prostředky skončí.
Kde, paní ministryně, skončí? Opět u zemědělců, lesníků a potravinářů, a to formou, která by vás mohla zajímat jako ministryni financí, protože tam se poskytují podpory formou úrokové podpory. Prostě chceš investovat, kup si zemědělský stroj, lesnický stroj, a my budeme průběžně ti pomáhat se splácením úroků. To je ta úroková podpora, je to finanční nástroj, není to v uvozovkách jednoduchá dotace, ale je to finanční nástroj, který je v sektoru u těch příjemců velmi oblíben a myslím, že i úředníci Ministerstva financí toto kvitují s povděkem, nebo například podpora pojištění, které je v zemědělském sektoru velmi nákladné a pokud stát chce pomoci s diverzifikací rizika těch podnikatelů, tak to může udělat touto cestou.
Čili poprosím i poslance, poslankyně, aby zvážili opravdu podporu těchto dvou poměrně drobných, ale důležitých pozměňovacích návrhů.
Děkuju za pozornost.
