Ministryně Schillerová: Rozpočet je úplný, pravdivý, realistický a nepředstírá nižší deficit

Děkuju za slovo, pane místopředsedo.
Já si dovolím být věcná, stručná, protože shrnu vlastně to, co předcházelo dnešnímu třetímu čtení, co nás dnes čeká, shrnu parametry. Pak budu velmi pečlivě, jak bývá mým zvykem, poslouchat v sále celou rozpravu a dovolím si pak zareagovat ještě jednou v reakci na rozpravu.
Takže mi dovolte na úvod připomenout základní parametry návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2026.
Příjmy státního rozpočtu jsou navrženy ve výši 2 117,8 miliardy korun, výdaje ve výši 2 427,8 miliardy korun a výsledný schodek činí 310 miliard korun. Tyto základní parametry byly schváleny v prvním čtení a podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jak všichni dobře víte, již nemohou být měněny.
Dnešní hlasování tak rozhodne především o jednotlivých přesunech a pozměňovacích návrzích, které byly načteny ve druhém čtení.
Dovolte mi ale říct jednu zásadní věc. Po dlouhých čtyřech letech projednává tato Poslanecká sněmovna rozpočet, který je úplný, pravdivý a realistický, rozpočet, který neskrývá skutečný stav veřejných financí a který nepředstírá nižší deficit tím, že se do něj jednoduše nezapočítají nevyhnutelné výdaje. Původní návrh připravený minulou vládou pracoval s fiktivním deficitem 286 miliard korun. Jakmile jsme ale započítali chybějící zákonné výdaje, upravili nadhodnocené příjmy a doplnili podfinancované kapitoly, ukázalo se, že skutečný schodek by byl výrazně vyšší - minimálně kolem 350 miliard korun.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jen na sociálních dávkách chybělo, a musím to tady zopakovat, 17 miliard korun, dalších 37 miliard nebylo zajištěno na financování dopravní infrastruktury prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Proto když tady slyším pana předsedu Kupku, jak mluví plamenně o našem rozpočtu, tak si říkám, jestli na to nějak rychle nezapomněl coby bývalý ministr dopravy. Současně jsme museli upravit nadhodnocené příjmy ze sociálního pojistného a dividend státních podniků. Nezpochybnitelná fakta.
A výsledkem této revize je rozpočet s deficitem 310 miliard korun, tedy pouze o 24 miliard vyšší, než byl původní, ovšem nereálný návrh. Tyto prostředky navíc směřují především do prorůstových investic a klíčových výdajů státu. Chci zdůraznit, že i tento deficit je z velké části důsledkem rozhodnutí a hospodaření bývalé vlády. Naše vláda převzala odpovědnost v polovině prosince loňského roku a musela v krátkém čase především napravit chyby a zkreslení, které v rozpočtu zůstaly.
Současně jsme ale hledali úspory. Jen na provozních výdajích státu jsme provedli redukce v objemu více než 11 miliard korun, konkrétně 11,4 miliardy, a to bez ohrožení základních funkcí státu. Vedle stabilizace veřejných financí proto chceme posilovat oblasti, které rozhodují o budoucím růstu české ekonomiky, zejména investice, inovace, vědu, výzkum, kvalitní podnikatelské prostředí. A současně pokračujeme v opatřeních, která mají narovnat podnikatelské prostředí a omezit šedou ekonomiku. Jejich plné dopady se samozřejmě projeví až v dalších letech. To je logické, že těžko se mohou projevit v rozpočtu roku 2026, alespoň tedy ne v plné míře. Hovořím zejména o EET 2.0, které jsme již předložili do připomínkového řízení, hovořím o systematické nadrezortní spolupráci v boji proti nelegální práci, kterou budeme podepisovat již příští týden, dané memorandum, hovořím o digitální Daňové kobře a nespočtu dalších kroků a nástrojů. Mohu vás ujistit, že jsem v této oblasti neztratila ani den.
Dámy a pánové, v rámci druhého čtení bylo načteno přes sto pozměňovacích návrhů, konkrétně 116, pokud jsem to dobře počítala. Kývá pan místopředseda Munzar z rozpočtového výboru, prostřednictvím pana místopředsedy, takže je to tak.
Zákon o rozpočtových pravidlech definuje minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 procenta celkových výdajů státního rozpočtu. Nehlasovatelnými tedy budou, jak řekl ctěný předseda rozpočtového výboru pan inženýr Pikora, v průběhu hlasování takové návrhy, které tuto zákonnou minimální výši nedodrží. Aktuální navržená výše rezervy je 8 miliard korun. Já své stanovisko jako ministryně financí vyjádřím vždy před hlasováním konkrétního pozměňovacího návrhu, čili bezprostředně při tom hlasování, a jsem ráda, že se rozpočtový výbor dohodl na pragmatickém přístupu směrem k hlasování, to znamená, že byť se zakládá na pravdě podmínky nehlasovatelnosti, tak se budou hlasovat pozměňovací návrhy, protože Sněmovna je suverén a protože nebudeme ztrácet x hodin tady přením o tom, jestli je něco hlasovatelné, nebo nehlasovatelné. V tomto směru jsem pragmatik a takto k tomu také přistupuju.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla bych požádat ctěnou Sněmovnu o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na 2026 a jeho schválení. Tato země potřebuje ukončit rozpočtové provizorium, potřebuje rozpočet. Děkuji vám.
Toto je moje úvodní slovo v rámci třetího čtení. Samozřejmě vystoupím bezesporu ještě na závěr. Nicméně jestli dovolíte, pane místopředsedo, využila bych svého pořadí a svého přednostního práva, které tady dnes mám, a protože včera jsem tu být nemohla, za což jsem se řádně omluvila - byla jsem na Radě ministrů financí v Bruselu, takzvaném ECOFIN - a rezonovalo tady ve Sněmovně, respektive vystoupil zástupce ODS s návrhem na snížení spotřební daně u pohonných hmot, myslím, že to byla konkrétně nafta, pokud se nemýlím, tak mi dovolte k tomu pár slov. Dneska to taky zaznělo z úst, myslím, že už minimálně pana předsedy Kupky a ještě někdo o tom mluvil, teď mě vypadlo kdo.
Dovolte, abych se vyjádřila k našemu postupu, respektive Ministerstva financí, který jsme probírali samozřejmě i v pondělí neformálně na vládě. Jak víte, tak už v pátek jsem rozhodla o spuštění monitoringu marží čerpacích stanic, to znamená v podstatě během pár dní po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě - prakticky okamžitě poté, co začaly růst ceny paliv na českých čerpacích stanicích. Monitoring nám bude poprvé zaslán 16. března, potom každý měsíc, ale zpětně, to znamená už za období před vypuknutím konfliktu. Podle informací, které zatím mám, tak toto opatření mělo v podstatě okamžitý preventivní efekt na celý trh a potvrdí to předpokládám výsledky toho monitoringu - funguje přesně tak, jak jsme chtěli, to znamená preventivně. A pokud rostou ceny na totemech čerpacích stanic, je to velmi pravděpodobně zejména kvůli ceně ropy na burze, to znamená... Já věřím, že se nepotvrdí neúměrné zvyšování marží.
Vy dobře víte, že máme v záloze velmi silný nástroj podle zákona o cenách, kterému já říkám atomová bomba v tržním hospodářství, a věřím, že k němu nebudeme muset přistoupit, což takto prezentujI celou dobu. Ceny tedy rostou výhradně - a já jsem včera měla večer po příletu schůzku se všemi zástupci petroprůmyslu, kteří jsou zastřešeni v české asociaci, a diskutovali jsme problémy spojené s touto situací - takže ceny rostou výhradně v důsledku situace na globálním trhu, ale stále platí. Mám ty grafy, mám ta čísla - jsou veřejně, určitě vy si je umíte taky dohledat - že Česká republika má pořád jedny z nejnižších cen paliva v Evropské unii: benzin cirka třetí nejlevnější, nafta pátá. Mnoho zemí má navíc i podstatně vyšší spotřební daň. Pokud srovnáme, a přichází s tím ODS, tak já si dovolím malou retrospektivu, protože opakování je matka moudrosti a snažíme se vždycky poučit z historie. Já se klidně ráda poučím i od svých předchůdců, je-li z čeho.
Pokud srovnáme reakci tedy naší vlády - respektive Ministerstva financí - s reakcí vlády ODS, tedy ODS tam byla nejsilnější stranou, po vypuknutí války na Ukrajině, tak je ta rychlost naprosto nesouměřitelná. Válka na Ukrajině začala 24. února, monitoring v podobě první iniciační komunikace se subjekty proběhl 14. března. Takže trvalo vám to tři týdny zhruba, než jste spustili monitoring.
Následně my jsme přišli, a zaznamenala jsem, že nám to vyčítáte, že jsme to navrhovali a tak dále, my jsme přišli bezprostředně, naše stínová vláda tehdy s komplexním balíkem 12 opatření proti drahotě, protože ta situace samozřejmě nebyla jenom o pohonných hmotách, byla o energiích, byla o obrovské inflaci. A my jsme tedy přišli s komplexním balíkem 12 opatření proti drahotě, kde bylo mimo jiné zastropování cen energií, což jste odmítali, říkali jste: to je populismus, to je populistické. A tak dále, jako by to bylo dnes, si to pamatuju. Udělali jste to o mnoho měsíců později, to znamená někdy v říjnu, s tím, že jste to zastropovali u obchodníků špatně, vysoko byl strop a tak dále, to jsme si už tady opakovali několikrát. A nakonec kam to vedlo, víme všichni, k naprosto utržené inflaci, kterou jsme nikdy v minulosti nezažili v takovéto situaci.
Teď říká ODS: snižte spotřební daň. A já říkám, je to v tuto chvíli absolutně nesystémový výkřik, a shodli se se mnou na tom včera i zástupci české asociace petroprůmyslu. Oni říkají ne, a samozřejmě já jsem včera na ECOFINu oběhla téměř všechny ministry financí, protože jsem přiletěla až večer v pondělí, měli jsme vládu, a v podstatě ani Německo, které je přes 50 korun za litr, nebude dělat žádné opatření.
Opatření udělaly tři země, dvě teda - jedno jsem zjistila až ex post od asociace včera večer, jedno je Chorvatsko, kteří zastropovali marže, mi řekl ministr, pak Portugalsko, které tam nějakou kombinací snižuje spotřební daň částečně, a údajně Maďarsko, to jsem nezjistila na ECOFINu, to mně včera říkali zástupci petroprůmyslu, že ti do toho teda šli opravdu razantně, ale to byste asi nechtěli, to bych si tady vyslechla, kdybychom navrhovali něco podobného, ale oni jsou tam trošku v jiné situaci z hlediska těch věcí, které souvisejí s dodávkami a podobně. Tak.
My tu situaci monitorujeme a já tady se vší pokorou říkám, že na denní bázi komunikují s naší státní společnosti Čepro, protože Ministerstvo financí vykonává práva akcionáře. Sleduju samozřejmě ten vývoj vůči Čepru, protože má pod sebou státní benzínky, tak už vykonáváme jakýsi dohled. Nakonec vidíte ty ceny, když si to porovnáme, tak u těch státních benzínek jsou levnější, jsou nižší, protože samozřejmě oni tam promítají jenom reakci cen na burze. A ten návrh, a já netvrdím, kdyby ta situace se vymkla z rukou, protože nikdo nevíme, jak se bude ta válka vyvíjet, já věřím slovům amerického prezidenta, který říká, že do týdne skončí, uvidíme, tady nemá nikdo z nás věšteckou kouli, takže já říkám, uvidíme prostě, co se bude dít dál a podle toho budeme reagovat. Ale návrh ODS, snížit teď spotřební daň z nafty, jestli jsem to zaznamenala, pan předseda Kupka dneska mluvil o snížení daně spotřební, neřekl z nafty, ale včera jsem zaznamenala slova pana místopředsedy Skopečka, že z nafty, o 1,70 koruny za litr, je v okamžiku, kdy ta cena nafty na burze osciluje o 2 koruny denně nahoru, dolů, to je prostě plácnutí do vody, které by nemělo žádný efekt v tuto chvíli. Respektive kromě toho, že by státní rozpočet přišel o 11 miliard ročně na úkor schodku. Tady všichni říkáte, hlavně ODS, ten schodek je vysoký, a najednou šup, 11 miliard nám nevadí. Jo, a to mluvíme jenom o naftě, je to spočítáno, jenom kdyby teda se to mělo týkat jenom nafty.
Jaký by byl efekt? Těch 1,70 koruny, myslíte si, že se projeví nějakým zásadním způsobem? A samozřejmě by to muselo být na nějakou omezenou dobu, možná, než bychom to tady schválili, i kdybychom to udělali v devadesátce, tak budeme už zase někde úplně jinde, a v momentě, kdybychom to vrátili zpátky, tak nám ta cena zase vyroste. Nakonec vy jste si to vyzkoušeli, ne? Snižovali jste o 1,5 koruny, ale vy naprosto teda ještě v jiných podmínkách. Takže zvyšovat schodek opatřením, v němž žádný efekt nevidím, v tuto chvíli určitě ne, považuju za velmi nezodpovědné.
Zaznamenali jsme také tvrzení ODS, že ten fiskální výpadek by pokryl zvýšený výběr DPH díky vyšším cenám, že je vyšší cena, takže stát má vyšší DPH. No, tak toto je trojčlenka na úrovni bývalého ministra financí Stanjury. A já bych čekala, že vy s tím ekonomickým zázemím, kterým se tak často chlubíte, přijdete s něčím trošku chytřejším. Protože ti lidé, a to je velký problém, včera mi to potvrdili všichni zástupci petroprůmyslu, ten problém, který máme, ale máme ho pod kontrolou, nebo respektive oni ho mají pod kontrolou, je, že lidé nakupují pohonné hmoty do zásoby. To nám vytváří takovou odloženou spotřebu, tak se tomu říká, ale hlavně, pokud už si musí koupit dražší pohonné hmoty, tak ty peníze, které jim z rodinného rozpočtu zmizí, logicky neutratí někde jinde. Tak se prostě většinou ekonomicky chováme, a vy to přece musíte vědět, odloží třeba nákup elektroniky, oděvů, návštěvu restaurace, kde naopak stát o to DPH přijde. Tak to prostě je. Takže vy vidíte jen ten efekt a nevidíte ty vedlejší efekty, se kterými naopak pracují velmi exaktně analytici Ministerstva financí.
Není ani pravděpodobné, že by další snížení zásadně zvedlo přeshraniční nákupy, protože už dnes vzhledem k dlouhodobě nízké ceně PHM v České republice, a je skutečně oproti těm zemím nižší, oproti Německu, pravděpodobně maxima potenciálních nákupů je dosaženo. Takže neplatí to, co vy tvrdíte, že stát má díky vyšší ceně vlastně nějaké peníze navíc. Je to vaše chiméra.
My jsme v kontaktu s trhem, jak jsem řekla, i ten je přesvědčen, že unáhlené, v podstatě kosmetické daňové změny nejsou namístě. My nemůžeme daně měnit podle momentální situace na burze. Vezměte si, že jsme teď cenu pohonných hmot dlouhodobě měli kolem 30 korun. Takže co? Tak jsme taky na to měli reagovat? Teď, po pár dnech?
Situace na burze je dynamická, ale daňová politika je trajekt, který nelze otáčet podle aktuální nálady. Takže sledujeme to na denní bázi. A teď vám říkám fakta, zase jsem ráno měla informaci, že naopak mírně ty ceny klesly, proto vám říkám, že to lítá 2 koruny nahoru, 2 koruny dolů a tak dále.
Takže ještě připomenu, že když minulá vláda snížila spotřební daň o 1,50 koruny, tak tehdy už se to pohybovalo kolem 50 korun za litr v té době - 46, 47, 48, 49 a tak dále - když se k tomu kroku přistoupilo, takže je evidentní, že když jste měli jednat, tak jste nejednali. A nyní, když jsme pod 40 korunami, tak prostě tady bijete na poplach a navrhujete nesystémová, populistická řešení, která by neměla v situaci dynamicky se vyvíjejících trhů efekt. Takže je obtížné až ne možné dohlédnout na ten efekt, což znovu opakuji, potvrdil celý petroprůmysl na jednání, které jsem včera svolala.
Jenom bych si dovolila, protože to tady zaznívalo včera, zaznívá to dnes, reakci z pozice Ministerstva financí. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že to bylo trošku delší.
