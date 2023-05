Kolovratník (ANO): Plytká a drahá vládní komunikace

reklama

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Na úvod mé interpelace povím, že jsem rád, že pan premiér dnes je přítomný, že toto téma vydiskutujeme nebo dokončíme a že určitě v ten moment nebo na úvod své interpelace nijak nebudu kritický k tomu, že je to interpelace ze začátku tohoto roku, a naprosto chápu, respektuji pracovní program pana premiéra, kdy tedy bylo přerušeno 9. a 23. února i 20. dubna. A určitě to není téma politické být zbytečně za každou cenu kritický, že ne každý čtvrtek se nám povedlo se tady potkat. Jsem tedy rád, že si to téma vydiskutujeme dnes.

Jenom na úvod - tu interpelaci jsem nazval: Plytká a drahá vládní komunikace. Pro vás ostatní, kteří jste se nedívali na její obsah, velmi stručně připomenu, ptal jsem se především vlastně na dvě věci. Tou první byla tehdy kampaň Deštník proti drahotě, kterou já osobně považuji za chybnou, neefektivní. Nedával jsem ve své interpelaci konkrétní otázku, kolik stálo vytvoření toho webu, a ani se na to nebudu ptát dnes. Předpokládám, je to relativně malý mikroweb, který asi může stát v řádu desítek tisíc korun. A to si myslím, že není vhodné téma na interpelaci. Považuji to za jeden z provozních nákladů Úřadu vlády nebo vlády jako takové. Přesto se k tomu deštníku proti drahotě stručně vrátím nebo chviličku se u něj zastavím.

Vy jste mi, pane premiére, v odpovědi reagoval, že jste s ním spokojen, že nechápete, jak dřív nic takového být nemohlo. No, tak jenom poprosím, abyste svému týmu zadal, aby se na ten deštník nebo mikroweb podíval dnes. Já jsem se na to díval dnes ráno. U energií je tam třeba stále úvodní věta, že ceny elektrické energie rostou a stále budou růst v Evropě a nevíme, kdy se ten růst zastaví. Máme půlku května a víme, že už ta situace je poněkud odlišná, jiná. Tak určitě by stálo za to, abyste si takovýto web také aktualizovali. To za prvé.

Za druhé jsem interpelaci své konkrétní otázky mířil na tehdejší kauzu nebo aktivitu vašeho vládního a koaličního kolegy pana ministra Rakušana, který na Ministerstvo vnitra vyvěsil onu karikaturu - vak na mrtvoly - s obrazem nebo s obličejem ruského prezidenta Putina. Tady konstatuji, že jste mi věcně odpověděl, že vláda o tom byla informována, že náklady tedy nesl spolek Dekomunizace. A ani to asi není důvodem, abychom se k tomu nějak dlouze zbytečně vraceli v interpelaci.

V úvodním slově ji chci ale aktualizovat, protože to, na co jsem narážel, že vláda podle mého názoru komunikuje nejasným, nerozumným způsobem, někdy zbytečně drahým a hlavně pro občany České republiky matoucím, tak tu aktualizaci, a tady vás poprosím o reakci a váš osobní postoj, názor, vysvětlení, je informace něco přes měsíc stará ze začátku dubna letošního roku a váže se to k tématu levnějších cen potravin v Polsku, které jsme tady řešili na posledních interpelacích s vaším kolegou s panem ministrem Stanjurou.

A mě teda totálně zaskočilo a překvapilo, když váš poradce pan Štěpán Křeček v médiích veřejně radí, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí. Koukám se na to z pohledu lidí a platí, že je to skutečně výhodnější, uvedl v partii televize CNN Prima váš poradce pan Štěpán Křeček. Pak to ještě rozvedl, že to není řešení pro všechny, většinou jen pro ty, kteří žijí blízko hranic, ale podle jeho názoru se to na větší nákupy dokonce vyplatí i Pražanům...

A tady vás chci, pane premiére, poprosit o reakci. Opravdu si myslíte, že váš poradce, zástupce vlády, tudíž člověk, který mluví svým způsobem i vaším jménem, má toto radit občanům České republiky? Děkuji za vaši reakci.

