Kolovratník (ANO): Stát není od toho, aby platil politická gesta

27.04.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí vládního speciálu pro cestu senátora Vystrčila na Tchaj-wan

Zase Tchaj-wan. A zase pan Miloš Vystrčil. Možná si vzpomenete na jeho slavné „já jsem Tchajwanec“. My říkáme jasně: Ne. Nejde o žádnou mstu ani osobní spor. Jde o princip. Pokud chce jet, ať letí klidně komerční linkou. Stát není od toho, aby platil politická gesta bez jasného přínosu pro Česko.

Diplomacie má mít výsledky. My prosazujeme ekonomickou a pragmatickou diplomacii. Takovou, která pomáhá českému průmyslu a přináší konkrétní efekty doma. O tom politika být má.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
