Kolovratník (ANO): Stát není od toho, aby platil politická gesta

Zase Tchaj-wan. A zase pan Miloš Vystrčil. Možná si vzpomenete na jeho slavné „já jsem Tchajwanec“. My říkáme jasně: Ne. Nejde o žádnou mstu ani osobní spor. Jde o princip. Pokud chce jet, ať letí klidně komerční linkou. Stát není od toho, aby platil politická gesta bez jasného přínosu pro Česko.
Diplomacie má mít výsledky. My prosazujeme ekonomickou a pragmatickou diplomacii. Takovou, která pomáhá českému průmyslu a přináší konkrétní efekty doma. O tom politika být má.
Ing. Martin Kolovratník
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku