Konečná (KSČM): Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami

Důrazně odsuzuji fyzický útok na Andreje Babiše, jakož i na kteréhokoli jiného kandidáta, jež se účastní letošních voleb. Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami. I my už máme bohužel zkušenost s fyzickým napadením našeho sympatizanta, který si na plot vyvěsil náš banner. Kandidáti hnutí Stačilo! čelí systematické šikaně různých bojůvek - které se otevřeně hlásí k podpoře Fialovy vlády, a to jak v online prostoru, tak během předvolebních setkání. Paragrafy se nás pokouší zastavit také různé pseudostrany a političtí zkrachovalci. Část komentátorů a médií vyvolala dojem, že pokud STAČILO! uspěje, tak nastane armagedon. Vyzývám proto i je, aby nerozsévaly umělou nenávist!
Ing. Kateřina Konečná
autor: PV