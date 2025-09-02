Konečná (KSČM): Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami

02.09.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na Andreje Babiše.

Konečná (KSČM): Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Důrazně odsuzuji fyzický útok na Andreje Babiše, jakož i na kteréhokoli jiného kandidáta, jež se účastní letošních voleb. Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami. I my už máme bohužel zkušenost s fyzickým napadením našeho sympatizanta, který si na plot vyvěsil náš banner. Kandidáti hnutí Stačilo! čelí systematické šikaně různých bojůvek - které se otevřeně hlásí k podpoře Fialovy vlády, a to jak v online prostoru, tak během předvolebních setkání. Paragrafy se nás pokouší zastavit také různé pseudostrany a političtí zkrachovalci. Část komentátorů a médií vyvolala dojem, že pokud STAČILO! uspěje, tak nastane armagedon. Vyzývám proto i je, aby nerozsévaly umělou nenávist!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil
Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici
Premiér Rakušan. Jak by se předsedovi STAN mohlo vyplnit přání?
Pirátský volební song „po šestém pivu“. S Bartošem mezi hřiby

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Konečná , KSČM , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je násilí naprosto neakceptovatelné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Konečná (KSČM): Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami

12:07 Konečná (KSČM): Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na Andreje Babiše.