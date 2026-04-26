Kordová Marvanová: Svátek demokracie na zastupitelstvu

Svátek demokracie na zastupitelstvu Prahy přinesl bohužel špatnou zprávu. Už od ledna navrhuji zařazení bodu - podezřelá dražba nemovitostí Jaromíra Soukupa v Braníku.
Tentokrát jsem podpořila návrh, předložený předsedou kontrolního výboru Ondřejem Prokopem, který zařazení bodu zdůvodnil jednomyslným doporučením kontrolního výboru. Přesto vládnoucí koalice včetně radního pro transparentnost a majetek za Českou pirátskou stranu znemožnila projednání této skandální kauzy za 650 milionů korun na zastupitelstvu.
To jsou paradoxy, že? Tuto kauzu vyšetřuje policie, ale radní odmítá vysvětlit její okolnosti.
Nemovitosti Praha vydražila ve zmanipulované dražbě bez posudku o 250 milionů dráž. Peníze zablokovala Policie. A výsledek? ?
- Praha nemovitosti vlastní, ale stále na nich vázne exekuce a nemůže s nimi disponovat.
- Žádné plány na školství, kterými byla zdůvodňována účast Prahy v dražbě, nejsou na stole.
- Nemovitosti si bezplatně užívá původní dlužník pan Soukup a další nájemci.
- A Prahu stojí provoz každý měsíc nejmíň stovky tisíc.
Tomu nelze říkat péče řádného hospodáře! Takto to bohužel v Praze vypadá s bojem proti korupci.
