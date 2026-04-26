Kordová Marvanová: Svátek demokracie na zastupitelstvu

27.04.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí projednání skandální kauzy za 650 milionů na jednání pražského zastupitelstva

Foto: Hans Štembera
Popisek: Hana Marvanová

Svátek demokracie na zastupitelstvu Prahy přinesl bohužel špatnou zprávu. Už od ledna navrhuji zařazení bodu - podezřelá dražba nemovitostí Jaromíra Soukupa v Braníku.

Tentokrát jsem podpořila návrh, předložený předsedou kontrolního výboru Ondřejem Prokopem, který zařazení bodu zdůvodnil jednomyslným doporučením kontrolního výboru. Přesto vládnoucí koalice včetně radního pro transparentnost a majetek za Českou pirátskou stranu znemožnila projednání této skandální kauzy za 650 milionů korun na zastupitelstvu.

To jsou paradoxy, že? Tuto kauzu vyšetřuje policie, ale radní odmítá vysvětlit její okolnosti.

Nemovitosti Praha vydražila ve zmanipulované dražbě bez posudku o 250 milionů dráž. Peníze zablokovala Policie. A výsledek? ?

  • Praha nemovitosti vlastní, ale stále na nich vázne exekuce a nemůže s nimi disponovat.
  • Žádné plány na školství, kterými byla zdůvodňována účast Prahy v dražbě, nejsou na stole.
  • Nemovitosti si bezplatně užívá původní dlužník pan Soukup a další nájemci.
  • A Prahu stojí provoz každý měsíc nejmíň stovky tisíc.

Tomu nelze říkat péče řádného hospodáře! Takto to bohužel v Praze vypadá s bojem proti korupci.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kordová Marvanová: Rozvodová novela se musí urychleně změnit
Kordová Marvanová: Takto vypadá hospodaření hlavního města Prahy
Kordová Marvanová: Regulace hluku evidentně selhává
Kordová Marvanová: Problém s médii veřejné služby nezačal s loňskými volbami

Článek obsahuje štítky

majetek , Praha , zastupitelstvo , Kordobá Marvanová , Seenát

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by zastupitelstvo projednat okolnosti zablokované dražby majetku bez posudku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Justice

Pane Rajchl, mám na vás dotaz k vaší poznámce: Byla by to dokonalá ukázka stavu justice v naší zemi. V jakém stavu je podle vás justice v zemi? Funguje podle vás nezávisle? A jestli ne, co uděláte pokud něco?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

