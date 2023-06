Kostka (KSČM): Komu pomáhají startovat "startovací" byty?

reklama

Je známo, že jsem nebyl příznivcem bývalého vedení města v čele s Jaroslavem Němcem. Našlo se však pár aktivit, které měly moji podporu. Jednou z nich byla i bytová výstavba na rohu Havlíčkovy a Velehradské, protože byty město potřebuje. Pozitivní dojem z této aktivity však vyprchal ve chvíli, kdy již současná rada města schválilo pravidla pro pronajímání těchto bytů.

Startovací byt by měl z logiky svého názvu umožňovat či usnadňovat "životní start" lidem, pro které by bylo obtížné si pronajmout na svůj start běžný byt. Ovšem schválené podmínky zjevně takové lidi z pronájmu bytů vylučují. A to ne vysokou cenou, cena se zdá být na kroměřížské poměry relativně levná - v prvním roce 150 Kč/m2. Z letmého pohledu na nabídku bytů v Kroměříži je vidět, že levnější byty v nabídce realitek najdete jen velmi řídce, pokud vůbec.

Ale přímo pravidla pronájmu stanovená městskou radou obsahují podmínku, jaký musíte mít příjem, pokud si startovací byt chcete pronajmout. Pokud požádáte jako jednotlivec, Váš ČISTÝ osobní příjem musí být v rozmezí 0,6-1,2 násobku průměrné HRUBÉ mzdy v ČR. Tedy, pokud vyjdeme z průměrné hrubé mzdy 40 353 Kč (pomiňme, že v realitě Zlínského kraje bychom ještě měli cca 5000 Kč ubrat), musíte mít čistý příjem v rozmezí 24 211,8 Kč až 48 423,6 Kč.

Ing. Michal Kostka KSČM

Poctivě, s odvahou, za to, aby se věci dělaly lépe...

Horní hranice má svoji logiku. Lidé s příjmem 50 000 Kč a více v čistém si jistě pronajmou byt snadno a jejich bytové problémy tak nemusí řešit město. Ovšem dolní hranice mě naprosto zarazila - proč? Že by člověk s nižším příjmem nebyl schopen nájem zaplatit? Blbost! Nedohledal jsem sice velikost bytů, ale pokud budeme počítat 30 až 40 m2, vyjde nám nájem v rozmezí 4 500 Kč až 6 000 Kč. I když by celková částka se započítáním energií a poplatků měla být třeba 12 000 Kč, pokud bude byt prioritním výdajem člověka, se 20 000 Kč čistého to určitě zvládne. A i kdyby to bylo těžké zvládnout, určitě to bude snazší než třeba komerční byt za 200 Kč/m2!

Oproti tomu lidé s čistým příjmem nad 40 000 Kč, kterým pravidla byt dovolují, snad potřebují nějaké speciální byty? Ti nezaplatí tržní nájem?

Co je tedy důvodem stanovení minimální hranice příjmů? Prostě jen tak ze srandy vyloučit nízkopříjmové z těchto bytů? Komu tedy mají byty pomáhat se životním startem?

Další "lahůdkou" pravidel je vyloučení osob v exekuci a insolvenci. Snad motivované snahou předejít neplatičství na úkor města. Ale je kolektivní vina k těmto osobám správná, v realitě ČR? Kdy se s exekucí či insolvencí potýká 10 % obyvatel a v exekucích jsou např. i lidé, kteří dluhy nedělali, ale např. jejich bývalý manžel sekal dluhy v podnikání?

Jako poslední problematický bod pravidel vidím losování mezi žadateli o startovací byt. Opět můžeme možná doufat, že to má nějaký logický motiv, třeba snížení administrativy při hodnocení žádostí. Ale ve městě, které zakázalo hazard, je fascinující, že vnucuje losovačku žadatelům o startovací byt. Přitom vytvořit nějaká snadno administrovatelná pravidla by bylo možná jednodušší než natáčet losování. Např. počet dětí. Takto mají při žádosti o jednopokojový byt stejné postavení samostatný jedinec a rodiče, kterým se zrovna narodila dvojčata.

Existují různé způsoby, jak nakládat s majetkem města. Prvním je ekonomické nakládání, kdy se z majetku snažíte získat co nejvyšší výnos. V tomto případě tedy např. pronájem osobám, které jsou ochotny platit nejvyšší nájem. Druhým je sociální nakládání, kdy majetek využijete pro něco sociálně potřebného. Třetí možností je levný pronájem solventním lidem, s vyloučením opravdu sociálně potřebných, jako v případě startovacích bytů na Havlíčkově ulici. K čemu je to dobré, nechť si udělá čtenář názor sám. Osobně ovšem pochybuji, že to má pro město přínos. Co současní zastupitelé města, jak budou reagovat na takovéto nakládání s městskými byty?

