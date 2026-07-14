Koudelka (Trikolora): Pražská mediální oligarchie proti regionálnímu vysílání

15.07.2026 7:17 | Profily PL
autor: PV

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek prohlásil 8. 7. 2026 na Filmovém festivalu v Karlových Varech, že zvažuje snížit zákonný podíl vysílání televizního studia Brno a Ostrava. Podíl vysílání studií na celostátních programech je 20 procent.

Koudelka (Trikolora): Pražská mediální oligarchie proti regionálnímu vysílání
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Pražská mediální oligarchie proti regionálnímu vysílání

Kdo platí Českou televizi

Českou televizi platí lidé z celého území Čech, Moravy a Slezska, ale vybrané prostředky mizí v úzkém okruhu pražských mediálních skupin. V Čechách žije asi 60 % obyvatel státu, na Moravě a ve Slezsku, kde jsou činná televizní studia Brno a Ostrava, asi 40 % obyvatel.

Proto se bývalý generální ředitel Petr Dvořák bránil zveřejnit údaje o financování České televize i za cenu, že porušoval platné právo a ignoroval soudní rozhodnutí. Je zajímavé, že tomuto pachateli protiprávního jednání v oblasti zveřejňování informací udělil státní vyznamenání prezident Petr Pavel. Zřejmě si vzpomněl na dobu svého mládí, kdy pomáhal budovat totalitní režim, který byl na porušování zákonů založen.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
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Proč je vysílací minimum pro studia v zákoně

Aby omezili parazitování pražských lobbistických mediálních skupinek na České televizi, prosadili moravští poslanci zákonem č. 39/2001 Sb. do zákona o České televizi minimální podíl televizních studií na vysílání ve výši 20 %. I to je málo, správný poměr by byl dle počtu obyvatel, tedy platících koncesionářů 60 % pro pražskou centrálu a 40 % pro moravská studia Brno a Ostrava.

I takto nízký poměr pražská televizní oligarchie nese nelibě. Nejraději by si totiž vše mezi sebou rozkulačili. Nepřekvapuje mne tedy útok generálního ředitele televize Chudárka na regionální vysílání.

Nejde o to, že by studia byla nedotknutelná. Pokud se sníží počet programů televize, klesne i absolutní číslo vysílacího času pro studia. Poměr na vysílání má ale zůstat pro studia stejný. Nelze připustit, aby centrála šetřila na studiích a zvyšovala si vlastní vysílací podíl nad 80 %.

Jak regiony ochránit

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Vedení České televize bude vždy napojeno na pražskou kulturně-mediální oligarchii, která vidí miliardy z České televize jako kořist, jež je třeba rozdělit mezi sebe. Podle hesla: „Já na bráchu, brácha na mne.“ Regiony vnímají jako konkurenta, který jim bere část koláče, jenž chtějí pozřít sami. Na rozvoj regionální kultury kašlou.

Takže je nutná aktivní účast zákonodárce tak, že v zákoně o České televizi stanoví:

  1. zvýší se stávající zákonný podíl regionálního vysílání,
  2. příslušná část financí na regionální vysílání bude státem zasílána přímo na účet studiím a rozpočet studií bude oddělen od rozpočtu centrály,
  3. nenaplnění zákonného podílu vysílání televizních studií bude důvodem pro snížení platu generálního ředitele a jeho náměstků a opakované neplnění důvodem pro jejich odvolání.

Regiony mohou zlepšit vnímání České televize

Centralizace je problém České televize, zvláště publicistiky, která je odpovědná za špatné vnímání televize mimo Prahu. Pražští redaktoři vyjadřují své pražské politické postoje ve vysílání. Tyto postoje jsou podporou politiky STAN, TOP 09 a ODS. Ovšem politické nálady na Moravě a ve Slezsku jsou jiné.

Lidé nechtějí platit televizi, která je neustále politicky vychovává podle toho, co frčí v pražských kavárnách. Kdyby Česká televize neměla politicky jednostrannou publicistiku, ale více vnímala nálady v regionech, televize by mohla získat důvěru v rámci celého státu. Avšak toho pražská centrála není schopna.

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Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , média , regiony , Koudelka , trikolora

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