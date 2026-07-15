DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Nabídka pomoci občanům v komunálních volbách

Článek byl převzat z Profilu Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT s nabídkou pomoci občanům v komunálních volbách
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nabízí občanům možnost kandidovat do městských a obecních zastupitelstev na kandidátní listině podané politickou stranou DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Pro kandidáty tím odpadá podmínka shánět podpisy občanů pro využití svého pasivního volebního práva. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je schopna případně rovněž podat takovou kandidátní listinu a vyřídit všechny další formality.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podotýká, že v těchto volbách není podmínkou, aby na podané kandidátní listině byl uveden název DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a strana ani netrvá na tom, že kandidátní listina musí obsahovat její název. Zájemcům tak nic nebrání kandidovat pod názvem svého spolku, organizace či názvem, který si sami zvolí.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT předpokládá, že bude samostatně kandidovat v několika desítkách měst a obcí. Konkrétní místa budou zveřejněna po podání kandidátek na registrační úřady. V minulých komunálních volbách DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala do zastupitelstev 53 měst a obcí, dostala celkem 75 tisíc hlasů a získala 15 mandátů zastupitele.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má ve svém programu např.: podporu útulkům pro opuštěná zvířata, které jsou provozovány soukromými organizacemi, a taktéž pro azyly a spolky zabývající se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům; podporu kastračních programů realizovaných soukromými organizacemi; podporu možnosti odebrat týrané zvíře majiteli; podporu zákazu používání zábavní pyrotechniky, nepovolování ohňostrojů, apod.; podporu proti podnikatelům provozujícím zábavní akce, při nichž jsou týrána zvířata, např. jízdy na ponících; podporu oficiálních krmných míst pro volně žijící zvířata a ptáky; dohled nad odchyty koček realizovanými městem; pomoc těm, kdo si sami pomoci nemohou; podporu pro útulky pro opuštěná zvířata provozovanými obcemi i soukromými organizacemi.
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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má hlavní priority svého programu: ochrana zvířat, lidí, přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví. Je stranou s celorepublikovou působností a podat kandidátní listiny do zastupitelstev měst a obcí může tedy ve všech obcích a městech v rámci celé České republiky. Pro volby do Senátu DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připravuje kandidaturu několika svých kandidátů a vedle toho nabízí podporu dalším kandidátům, kteří budou mít ve svém volebním programu téma ochrany zvířat.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.
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