Šlachta (Přísaha): Nesuďme dřív, než budou známy všechny okolnosti

15.07.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopravní nehodě poslance Filipa Turka

Šlachta (Přísaha): Nesuďme dřív, než budou známy všechny okolnosti
Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

Zdraví je to nejcennější, co máme. Každá vážná dopravní nehoda je především lidskou tragédií. Podle dosud zveřejněných informací měl Filip Turek před nehodou jet způsobem, který je předmětem šetření Policie ČR. Právě proto je důležité vyčkat na oficiální závěry vyšetřování a nesoudit dříve, než budou známy všechny okolnosti.

Přeji zraněnému brzké uzdravení. A nám všem připomínám jediné: Dodržujme dopravní předpisy, buďme ohleduplní a za volantem nikdy neriskujme. Na silnicích jde vždy především o lidské životy.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
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nehoda , Šlachta , Turek , přísaha

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