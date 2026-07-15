Šlachta (Přísaha): Nesuďme dřív, než budou známy všechny okolnosti

Provozuje NAŠE MÉDIA a.s.
, sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 19351356, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28161 - 2
80 % podíl ve společnosti NAŠE MÉDIA a.s.
vlastní Marek Španěl
a Slavomír Pavlíček
. Dalšími vlastníky společnosti NAŠE MÉDIA a.s. jsou Michal Voráček
, Jan Holoubek
a Jiří Čermák
.
ParlamentníListy.cz nejsou klasické zpravodajské médium. Jsme platforma pro veřejnou debatu, archiv výroků veřejně činných osob a redakční server v jednom (více ve článku O nás: Vítejte na serveru ParlamentníListy.cz
. Naše procesy, pravidla a governance jsou veřejné a transparentní. Centrum pravidel a procesů (Governance hub)
naleznete pod každým redakčním článkem, nebo v odkazech v patičce každé stránky.
Jakékoliv užití obsahu, včetně jeho převzetí, rozmnožování, šíření, dalšího zpřístupňování, automatizovaného získávání, vytěžování textu a dat nebo využití pro vývoj, trénování, testování či provoz systémů umělé inteligence, je bez předchozího písemného souhlasu NAŠE MÉDIA a.s.
zakázáno, nestanoví-li právní předpis jinak.
NAŠE MÉDIA a.s.
si výslovně vyhrazuje práva k vytěžování textu a dat ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 a příslušných ustanovení autorského zákona
. Tato výhrada platí rovněž pro automatizované zpracování obsahu za účelem trénování nebo provozu generativních systémů umělé inteligence.