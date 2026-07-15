Ministr Metnar: Posilujeme připravenost na krizové situace

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany nyní během následujících 12 měsíců připraví závěrečnou zprávu s návrhy konkrétních legislativních změn a doporučením dalšího postupu.
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„Revize krizové legislativy je tématem, které bylo opakovaně řešeno. Na základě historických zkušeností, které ukázaly, kde současná právní úprava neodpovídá realitě, jsme identifikovali oblasti, které je potřeba vylepšit, aby krizový systém odpovídal potřebám praxe,“ říká ministr vnitra Lubomír Metnar.
Komplexní revize reaguje na dlouhodobě identifikované nedostatky právní úpravy i na měnící se bezpečnostní prostředí v Evropě a ve světě. Z pohledu Ministerstva vnitra se zaměří zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování. Cílem je vytvořit modernější a pružnější legislativní rámec, který umožní efektivněji reagovat na současné i budoucí hrozby.
„Naším cílem je ve spolupráci s Ministerstvem obrany připravit právní úpravu, která bude obsahovat jasná a praktická řešení pro situace, na které dosavadní legislativa nebyla dostatečně připravena. V tuto chvíli vedeme jednání s cílem nalézt co nejširší politickou shodu. Jsem přesvědčen, že nyní je vůle tuto dlouhodobě odkládanou oblast konečně posunout,“ doplňuje ministr vnitra.
Mgr. Lubomír Metnar
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