Koudelka (Trikolora): Ubohost jihomoravského hejtmana Grolicha

Dar byl schválen a nevzbudil by mediální pozornost nebýt snahy hejtmana Jana Grolicha na tom vydělat politické body. Grolich hned publikoval na facebooku komentář: „Komunisti (schovaní pod značkou STAČILO) si vyžádali, aby se to hlasovalo samostatně a spolu s SPD pro tenhle návrh nehlasovali. Postele do nemocnic! Nechápu“.

Hlasování o koze a voze

Grolich původně chtěl nechat hlasovat jedním hlasováním o více nesouvisejících bodech. Dar Ukrajině chtěl spojit se schválením harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v roce 2025, programovým prohlášením rady, volbou přísedících Krajského soudu v Brně a záměrem rozdělení jedné obchodní společnosti kraje. Ano, to vše chtělo vedení kraje schválit jedním hlasováním. Je logické, že STAČILO si vyžádalo samostatné hlasování o daru Ukrajině. Klub SPD, Trikolora, PRO Svobodní si vyžádal samostatné hlasování o každém bodu zvlášť. Nelze směšovat jabka a hrušky.

Postele a elektrocentrály

Dar Ukrajině jsem jako člen zastupitelstva za SPD Trikolora PRO Svobodní podpořil, ale chápu, když někdo hlasoval jinak. Nešlo jen o vyřazené postele z Nemocnice Letovice, ale i o elektrocentrály, které mohou mít vojenské využití.

Chytristika a lež Grolicha

Grolich se snažil vytvořit dojem, že jsme Ukrajinu nechtěli podpořit. Klub SPD Trikolora PRO Svobodní má v jihomoravském zastupitelstvu čtyři členy. Přítomni byli tři. Dva členové návrh podpořili, jedna se zdržela.

Na mou kritickou reakci na facobookový Grolichův příspěvek se ten snažil bránit tím, že náš klub rozebral na stranické prvočinitele. Kdo je z jaké strany. SPD Trikolora PRO Svobodní na jižní Moravě působí v zastupitelstvu kraje jako jeden celek. Nerozpadli jsme se jako Grolichova koalice Spolu do různých klubů. Trvalost koaliční spolupráce považuji za plus a překonáme to, že Grolich, když se mu to hodí, nás považuje za jeden klub a jindy, když se mu to hodí jinak, za jednotlivé stany.

V další facebookové reakci Grolich vůči mne uvedl: „Pravdou je, že přítomni jste byli všichni, někteří z vás vytáhli kartičku z hlasovacího zařízení. Tzv. hlasování nohama.“. To je lež. Po celé zasedání zastupitelstva chyběla pro nemoc členka našeho klubu Lucie Šafránková.

Zviditelnění na mrtvých

Válka na Ukrajině je obrovské lidské neštěstí. Padlo a bylo zmrzačeno více, než 100 000 lidí. Země je zničená. Pokus politika těžit na této lidské tragédii politické body je snaha mrzká.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky