Koudelka (Trikolora): Zemědělci proti zelenému údělu

reklama

Zemědělci protestují z více důvodů. Avšak dobře znají prioritu, proto na první místo dali Stop Green Dealu neboli zelenému údělu (více ZDE). Již kvůli boji proti zelenému údělu Evropské komise je správné jejich protest podporovat.

Politika zeleného údělu, organizovaná Evropskou komisí, je novodobým největším rabováním majetku, srovnatelným se zestátňováním na počátku nástupu komunismu. Komunisté zabavovali především velký podnikatelský majetek s ideologickým zdůvodněním, že výrobní prostředky mají být zespolečenštěny, aby se změnila společnost ve společnost komunistickou, a tak zavládl „ráj na zemi“. Jako řada předchozích společenských experimentů i komunismus skončil debaklem. Podstatou komunistického přesouvání majetku bylo zabavení majetku menšiny s vidinou, že bude líp a nastane společnost bez vykořisťování.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12935 lidí

Zelený úděl Evropské komise a komunismus mají společný základ v tom, že samy sebe prohlašují za vědecké, vycházející z teorií klimatického alarmismu či vědeckého komunismu. Obě jsou to však ideologie pavědecké, kdy určitá fakta míchají se smyšlenkami. V podstatě jejich údajná vědeckost vychází z víry, že to, co tyto teorie říkají a předvídají o budoucnosti, je správné a jinak to nebude. Ideologie se halí do roucha víry jako novodobé kacířství. Ideologie komunismu i klimatického alarmismu není vědou ani náboženstvím.

Porovnáme-li komunistický experiment se zeleným údělem, mají společnou snahu o okradení lidí. Ovšem zatímco komunisté zcizovali majetek podnikatelům, propagátoři zeleného údělu systémem emisních povolenek, energetických daní, zákazem či omezováním levných technologií, jako spalovací motory, rabují majetek všech včetně chudých. Takto zcizené peníze pak pod dozorem Evropské komise jsou přihrávány omezené skupince vybraných příjemců, ať jsou to výrobci tzv. obnovitelné energie, elektroaut či vlastníci zděděných objektů v rámci lidovecké dotace oprav dům po babičce. Prostě formou daní a dalších plateb jsou okrádáni všichni ve prospěch nemnoha.

Další odlišností zeleného údělu od komunistické utopie či obdobných hnutí je, že zatímco se dříve sliboval ráj na zemi, nyní propagátoři zelené politiky hlásají omezení růstu, zchudnutí a radikálové i razantní omezení lidské populace, či dokonce její zničení. Je to hlásání další chiliastické vize o zničení světa nejhrubšího zrna.

Zatímco Fialovo vláda patolízá zničující politice zeleného údělu, zemědělci se této politice chtějí postavit. Je to šance, jak zatáhnout za ruční brzdu, když řidič v podobě naší vlády ztratil pojem o realitě provozu. Je to šance postavit se zelenému údělu jako obrovské zlodějně a omezování svobody lidí.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Pochybný důchodový nález Ústavního soudu Koudelka (Trikolora): Ministr Výborný a závan stalinských dob Koudelka (Trikolora): Léčba Mnichova divadlem Koudelka (Trikolora): Za Petra Fialy jako za Gustáva Husáka zavřou Slávka Popelku

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE