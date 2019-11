Kovářová (STAN): Naše pozměňovací návrhy jsou v souladu s programovým prohlášením vlády

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych vám představila většinu pozměňovacích návrhů, které předkládá Klub starostů a nezávislých. Obecně lze říci, že se v nich zobrazují naše priority, tedy vzdělávání i školství, dopravní infrastruktura, regionální infrastruktura a občanská vybavenost, také mimo jiné životní prostředí. Pozměňovací návrhy představila paní poslankyně Jana Krutáková a dále ostatní představí ještě mí kolegové.

Jak jsem zaznamenala, paní ministryně hovořila o tom, že budou podpořeny pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s programovým prohlášením vlády. To za prvé. A za druhé, budou podpořeny takové pozměňovací návrhy, které nebudou ohrožovat státní rozpočet. To parafrázuji. (Hluk v sále.)

K té druhé podmínce musím konstatovat, že položky, které jsme vybrali do našich pozměňovacích návrhů, byly vybrány zodpovědně a důsledně. Řadu let sledujeme různé ukazatele a položky, které bývají opakovaně nevyčerpány a pak tyto dáváme do našich pozměňovacích návrhů.

Proto mohu ujistit paní ministryni, že pokud by nějaký náš pozměňovací návrh byl podpořen, tak rozhodně nedojde k rozložení návrhu státního rozpočtu jako celku. (Ministryně financí hovoří mimo mikrofon.) Ano. Děkuji za reakci paní ministryni. (Hluk v sále.)

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3744 a týká se navýšení platů učitelů. (Hluk v sále.) Jak víme, v programovém prohlášení vlády stojí, cituji, prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Musím tedy konstatovat, že to, co je v programovém prohlášení vlády, možná odpovídá tomu navýšení, které vláda navrhuje.

My ovšem jdeme kousek dál a máme pro to racionální důvody. Jednak je to usnesení Poslanecké sněmovny, které znělo, že vláda navýší o 15 % platy učitelů, proto tak činíme a v návrhu navrhujeme zvýšit platy učitelů ještě o 5,5 miliardy korun tak, aby toto navýšení činilo 15 %.

Možná že někdo řekne, že ten slib v Programovém prohlášení vlády odpovídá těm 10 %, ale já bych zde ještě konstatovala, že OECD doporučuje, aby plat učitelů činil 55 tis. korun. A vzhledem k tomu, že paní ministryně se v rámci daňového balíčku velmi často oháněla právě doporučením OECD, tak tady si dovoluji navázat právě na ono doporučení. A dalším důvodem, proč tuto částku zvyšujeme, je konstatování, že platy učitelů ve srovnání s ostatními profesemi s vysokoškolským vzděláním jsou podhodnoceny - činí 80 % průměrného platu ve veřejné správě a službách a 65 % v soukromé sféře, což je tedy málo. Tím pádem sektor školství se stává, co se týče výše platů, absolutně nekonkurenceschopným a je třeba tedy finanční prostředky zásadně navýšit, a to proto, že v současné době jediným reálným benefitem pro učitele je právě navýšení platů. Jestliže říkáme, že chybí 2 tis. učitelů, jak to zjistilo Ministerstvo školství, a že do pěti let má chybět 11 tis. učitelů, tak navýšení platů a takovýto benefit by mohl přilákat nové studenty pedagogických fakult a zaručit, že skutečně nastoupí do základních škol. Také je třeba konstatovat, že 100 % populace projde rukama našich učitelů a učitelek. Vychovávají budoucí generace, čili je potřeba, aby tito lidé byli opravdu kvalitní. Je pravdou, že platy jako takové nejsou investicí v pravém slova smyslu, ale navyšování platů učitelů může být investicí do budoucnosti a tak, jak konstatuje vždy můj kolega Farský, dálnicí k prosperitě České republiky. Tak tedy doufám, že ve třetím čtení podpoříte buď náš návrh, nebo jiný z návrhů, které zde v Poslanecké sněmovně budou.

Nyní mi dovolte, abych se přihlásila ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny v systému pod čísly 3741, 3742, 3745 a 3882. Všechny tyto čtyři pozměňovací návrhy se týkají rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol. A nyní dovolte opět citaci z vládního prohlášení: Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinaci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj. - Tolik citace z Programového prohlášení vlády. Odůvodnění, proč navyšujeme finanční prostředky do čtyř dotačních titulů, ať už na mateřské či základní školy, je následující. Léta upozorňujeme na to, že v oblasti mateřských a základních škol je obrovský nedostatek. Samozřejmě že je to v lokalitách v okolí velkých měst, ale v současné době -

Já jsem moc ráda, že kolegové z ANO a z ČSSD zde sedí, poslouchají naše návrhy, to mě velice těší. A věřte, že ostatní kolegové z opozice se pravděpodobně ještě připravují na svá vystoupení či dolaďují své pozměňovací návrhy (ozývá se smích).

Abychom se vrátili tedy k tématu mateřských a základních škol. Možná si vzpomínáte na rok 2013, kdy se nám podařilo prosadit dotační titul na Ministerstvu financí na zvýšení kapacity základních škol v okolí velkých měst. Ten dotační titul měl opravdu velký úspěch a zajistil, že desetitisíce dětí mají kam chodit do školy. Bohužel dotační titul na Ministerstvu financí končí a nebude již v příštím roce vyhlášen s tím, že se bude provádět analýza. Já myslím, že pokud analýzy nejsou a není známo vládě, kolik tříd chybí v obcích a městech, tak to je smutné. My takové analýzy máme a myslím, že s kolegy z jiných stran se o to velmi zajímáme a navštěvujeme starosty a ty částky jdou opravdu do miliard korun. Samozřejmě že chválíme dotační titul na Ministerstvu školství, který byl zaveden za paní kolegyně Valachové a jsou tam vyjmenované obrovské školy v řádech stomiliónů korun pro jednotlivé školy, které musí být postaveny. Nicméně dotační titul na Ministerstvu financí končí. Měl velký úspěch a bylo by dobré, kdyby mohl pokračovat, protože když se podíváte do okolí právě velkých měst, kde byly postaveny velké školy, tak informace jsou následující. V těchto velkých nových školách nejsou místa pro děti z jiných obcí a tyto obce také musí stavět nové školy, prostě to je realita. Z toho důvodu navyšujeme a prodlužujeme tento dotační titul do roku 2021 tak, aby byl čas na provedení analýzy a neztratil se další rok o 300 mil. korun.

Další dotační titul, který také navyšujeme, je na Ministerstvu pro místní rozvoj a navyšujeme ho o 300 mil. korun do titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. O 300 mil. korun s tím, že je potřeba dát peníze, protože v tomto dotačním titulu budou financovány v příštím roce pouze žádosti, které již byly vyhodnoceny a podány, a nové žádosti nebudou uspokojeny.

No a vraťme se k těm mateřským školám. Jak jsem zaznamenala, tak pan premiér na svém profilu a i dnes na tiskové konferenci zmínil, že byl v jedné z mateřských škol v Praze a že se tam dozvěděl, že je nedostatek míst v mateřských školách a že jsou tedy rodiče nespokojeni. Já musím konstatovat, že na tento fakt upozorňujeme deset let a situace se nemění, protože se pořád v těch nových lokalitách děti rodí a je jasné, že převis, který je u žádostí, je významný.

Pan premiér zmínil, že bude celou situaci analyzovat, že si vyžádá informace a také tvrdil, že intenzívně řeší nespokojenost rodičů s nedostatkem míst v mateřských školách. Pokud jde o ty analýzy, tak musím panu premiérovi říci, že my takovou analýzu máme (obrací se na pana premiéra). Ta analýza říká, že jen v tisíci obcích, každá obec odpověděla na dotazník, chybí více než 6 tis. míst v mateřských školách a že částka, která je potřeba na mateřské školy v těchto obcích, je 3 mld. korun. Pane premiére, vzpomeňte si, jak jste úspěšně, jak říkáte, nalíval peníze do dotačního titulu, který jsme prosadili. A já vás žádám, abyste nás opět vyslyšel a když intenzívně řešíte nedostatek míst v mateřských školách, abyste podpořil naše pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení dotací na Ministerstvu školství a na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pevně věřím, že tento krok budete označovat jako úspěšný i v dalších letech a žádám vás ještě jednou o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Jak jsem zmínila, nebudu tady dále dopodrobna hovořit o dalších pozměňovacích návrzích, nicméně je ještě jeden, a to je nový dotační titul na Ministerstvu financí pod názvem Podpora výstavby a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, kde je v současné době 100 mil. korun, takže si dovolujeme navrhnout navýšení o 300 mil. korun. Tyto peníze jsou peníze de facto investiční a mohou usnadnit život rodičům dětí a žáků.

Nyní mi dovolte, abych se přihlásila k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod č. 3739. Tento pozměňovací návrh se týká krajských komunikací a opět si dovolím citovat z programového prohlášení vlády: Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury, což jsou silnice II. a III. tříd, prostřednictvím rozpočtu SFDI s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 mld. korun ročně. Tedy vláda zatím toto neučinila. Systém, jakým se děje financování tohoto typu, probíhá následovně: vždy na konci roku Asociace krajů konstatuje, že nemá peníze na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Ve státním rozpočtu se ovšem tato částka většinou neobjeví a paní hejtmanka vždy musí v březnu zasáhnout a konstatovat, že jsou peníze potřeba, což se vyjedná v březnu, v dubnu, což je pozdě, protože přece jenom stavby musí být nějakým způsobem včas rozjeté. Čili si dovolujeme navrhnout, aby tato částka byla již v rozpočtu SFDI a přesunujeme tam částku 4 mld. korun. Nehledě na to, že také pan ministr Kremlík v souvislosti se zavedením mýtného na silnicích I. tříd s tím, jak tady, myslím, včera paní hejtmanka hovořila, nebo dneska dopoledne, včera, o tom, že jsou velké obavy, že kamiony budou sjíždět na silnice II. a III. tříd a dojde k jejich velkému poškození. Pan ministr tedy slíbil, že peníze dá krajům k dispozici. (Poslankyně Mračková reaguje z lavice.) A ještě ke všemu na značky, ale slíbil i na silnice. Mám to zaznamenáno v monitoringu, pane ministře. Jak jsem koupila, tak prodávám. Nicméně jsou to 4 mld. na komunikace II. a III. tříd.

Další pozměňovací návrh se týká také komunikací, a to místních. Pozměňovací návrh je veden v systému pod č. 3740. Opět si dovolím citovat z programového prohlášení vlády: Kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova, dále je to podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství, v bytové zástavbě regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu.

Čili i náš pozměňovací návrh je v podstatě v souladu s programovým prohlášením vlády. Důvod, proč navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 300 mil. korun na rekonstrukci či výstavbu místních komunikací, je následující: převis v těchto dotačních titulech činil až 2 mld. korun. Další žádosti v příštím roce nebudou uspokojeny a kromě jiného na základě mapování, které bylo provedeno v obcích do 3 tis. obyvatel, činí potřeba na místní komunikace 200 mld. korun. V současné době si obce vzhledem k finanční náročnosti místních komunikací nemohou dovolit komunikace opravovat v takovém tempu a množství, jak by chtěly, což dokazuje i ten vnitřní dluh ve výši 200 mld. korun. To je důvod, proč aspoň navyšujeme částku o 300 mil. korun.

Další pozměňovací návrh je návrh, který se opakuje každoročně, a týká se kulturních památek. Je veden v systému pod č. 3743. Jak jistě víte, kulturních památek máme v České republice 40 tis. Jedná se samozřejmě o kulturní dědictví. Vláda si je toho vědoma, protože co se týče památek, a pak budu dále hovořit i o živém umění, si dala do svého programu následující: Podle možností státního rozpočtu budeme postupně navyšovat alokaci finančních prostředků v jednotlivých programech, a to jak pro oblast živého umění, včetně regionální sítě divadel a orchestrů, tak pro oblast památkové péče, nebo pro paměťové instituce. Čili zde je vidět, že si vláda uvědomuje důležitost rekonstrukce regionálních památek. Nicméně světe div se, v návrhu státního rozpočtu na příští rok je na opravu památek právě v regionech dokonce o 50 mil. méně. Jako každý rok upozorňujeme na to, že na Ministerstvu kultury leží analýza, která říká, že na těchto kulturních památkách je vnitřní dluh více než 300 mld. korun. Vláda se sice chlubí a pan premiér dost často hovoří o tom, že vláda přidává na kulturní památky, což je svým způsobem pravda, ale jsou to pouze ty velké ve vlastnictví státu. A zapomíná na ty ve vlastnictví obcí, soukromých osob či církví.

Domnívám se a myslím si, že každý, kdo má kulturní památky rád, si je vědom toho, že jde v tomto případě nejenom o zachování kulturního dědictví, ale možná by i paní ministryni financí potěšilo, že každá koruna investovaná právě na opravu kulturních památek se vrátí do státního rozpočtu minimálně třikrát.

A nyní mi dovolte, abych v této souvislosti, pokud jsme ještě u kultury, konstatovala, že jsme podali pozměňovací návrh, který se týká také živého umění a je veden v systému pod číslem 3682. Nebudu ho podrobně popisovat. Jen konstatuji, že v rámci tohoto pozměňovacího návrhu navyšujeme v ukazateli kulturní služby, podpora živého umění v tom kulturní aktivity částku o 38 mil. Kč, a to především na podporu programu státní podpory festivalů profesionálního umění. Důvod, proč toto činíme, je následující. V návrhu státního rozpočtu je pro festivaly uvedena částka 62 mil. Kč s tím, že ovšem existuje usnesení vlády, které říká, že tento dotační titul bude otevřen pouze v případě, že tam bude předpokládaná částka 100 mil. Kč, čili my navyšujeme právě na tuto částku, aby dotační titul mohl být otevřen, protože rozhodně festivaly profesionálního umění, jako jsou ty v Praze, v Českém Krumlově, v Litomyšli a mnoha dalších městech, si jistě podporu zaslouží.

Pokračuji dále a dovolím si představit další pozměňovací návrhy, které se týkají Českého svazu bojovníků za svobodu. Tento pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3737 a týká se toho, že se z položky Český svaz bojovníků za svobodu převádí částka ve výši 3 150 000 Kč na položku Československá obec legionářská s tím, že tato částka bude věnována na opravu Larischovy vily. Samozřejmě že na této opravě se bude podílet i Pardubický kraj, město Pardubice, sama Československá obec legionářská a doufejme, že i Ministerstvo kultury. Tento pozměňovací návrh, řekla bych, že tradičně, předkládám společně s panem kolegou Ferjenčíkem. (Před řečnickým pultem pořizuje několik poslanců ANO a poslanec Foldyna z ČSSD fotografie. Probíhá výměna názorů mimo mikrofon.)

Samozřejmě. Zajímavé poznámky, které tady slyším. Ale doufám, prostřednictvím pana předsedajícího, že mi ta upomínková fota, která zde pořizujete, že mi je pošlete, protože myslím, že toto složení je reprezentativní. Děkuji. Děkuji.

Takže jen tento pozměňovací návrh předkládám s kolegou Ferjenčíkem a s panem poslancem Kopřivou.

Další pozměňovací návrh se týká Kanceláře prezidenta republiky, kde převádíme částku 73 000 na položku odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory, z titulu ochrany osobnosti atd. Ve stručnosti řečeno jsou to náklady spojené s řízením a náklady, které by měla bývala zaplatit Kancelář prezidenta republiky za to, že nebyla žadateli poskytnuta informace o výši hrubých příjmů kancléře Vratislava Mynáře. Samozřejmě že ta informace nebyla poskytnuta po 19 měsíců a žadatel si pak stěžoval tedy u soudu. Kancelář prezidenta republiky odmítla tuto částku zaplatit s tím, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu, a muselo to tedy zaplatit Ministerstvo financí. Čili my převádíme částku 73 000 Kč právě na kapitolu všeobecná pokladní správa, ze které byla tato částka zaplacena. Tento pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3680 a také se k tomuto návrhu přihlašuji.

Posledním - potěším vás - posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který je veden pod číslem 3883 a týká se navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci běžných výdajů na Drážním úřadě ve výši 3 mil. Kč, a na Drážní inspekci se zvyšuje tato částka o 596 mil. Kč.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste zachovávali částečnou pozornost. Každopádně si myslím, že ty pozměňovací návrhy, tak jak jsem citovala z programového prohlášení vlády, jsou v souladu s programovým prohlášením vlády, a tak jak si můžete ověřit, tak ty položky, ze kterých bereme, jsou vybrány tak, že neohrozí složení státního rozpočtu a ani nepovedou k jeho zhroucení.

Děkuji za pozornost.

Ing. Věra Kovářová STAN



