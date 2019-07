Krainer (STAN): Gratulujeme Sarah Hladíkové

Sarah Hladíková bude od září pokračovat ve své akademické kariéře na bostonské Tufts Univerzity. Talentovaná slečna je spojená se STAN JMK. Aktivně se zapojila již do sněmovní kampaně 2017, v roce 2018 už uspěla jako koordinátorka komunálních voleb na jižní Moravě.

V Bostonu bude Sarah studovat Interdisciplinary PhD program se zaměřením na International Relations, Computer Science a Political Science na Tufts University.

"Budu dál pracovat na tom, co jsem rozjela už v rámci diplomky, a čemu jsem se taky věnovala v Bruselu na stáži u našeho europoslance Stanislava Polčkáka - Governance of Artificial Intelligence," říká Hladíková, která se v roce 2017 ozvala na nabídku stáže v kampani STAN do sněmovny 2017.

"Patřila ve skupině deseti stážistů k nejpracovitějším. Naskočila do kampaně rovnýma nohama a úkoly plnila naprosto svědomitě. Když jsme v dalším roce hledali na placenou pozici koordinátora komunálních voleb na jižní Moravě, byla už dobře zapsaná a v konkurzu uspěla. Jednu kampaň odpracovala dobrovolnicky, v další už šéfovala novým stážistům," vysvětluje krajský tajemník STAN Jakub Krainer.

Právě úspěch v komunálních volbách - kandidátky ve 165 obcích a 600 komunálních zastupitelů na jižní Moravě - jí také vynesli doporučení na stáž k europoslanci Stanislavu Polčákovi (STAN) do Evropského parlamentu.

"Byli tehdy úplně skvělí, poušteli mě na jednání ITRE committee, zajistili přístup na innovations summit. Byla jsem tam v nerd ráji," vzpomíná na bruselskou stáž s úsměvem Hladíková.

"Děkujeme Sarah za plodnou spolupráci a přejeme jí hodně štěstí na doktorátu za velkou louží," přeje na cestu úspěšné koordinátorce předseda STAN JMK Radomír Pavlíček.

Psali jsme: STAN: Novým předsedou Pro Znojmo je Jakub Krainer Krainer (STAN): Sedmdesát let od chvíle, kdy jsme si začali ubližovat Krainer (STAN): Po pěti letech ve stejném bodě Krainer (STAN): Mladí Starostové na jižní Moravě v roce 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV