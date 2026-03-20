Krajča (KSČM): Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka

Na památku štábního kapitána Václava Morávka a všech dalších bojovníků proti fašismu nikdy nezapomeneme!
Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka jsem si dnes společně s mnoha dalšími připomněl u jeho pomníku nedaleko Prašného mostu v Praze. Na akci pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu jsem za Komunistickou stranu Čech a Moravy vzdal hold tomuto statečnému bojovníku proti německé nacistické okupaci naší vlasti.
Ve svém projevu jsem shromážděným mimo jiné řekl: "Nikdy nesmíme zapomenout na hrdiny protifašistického odboje, jako byl štábní kapitán Václav Morávek, který právě na těchto místech dobojoval ve střetu s Gestapem před 84 lety svůj poslední zápas. Ve jménu tohoto hrdiny a všech a všech dalších odvážných osobností, které se vzepřely hitlerovským okupantům, nesmíme dopustit přepisování naší historie spojené se snahami o vzkříšení fašistických tendencí."
Čest památce štábního kapitána Václava Morávka a všech dalších bojovníků proti fašismu.
