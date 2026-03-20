Krajča (KSČM): Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka

20.03.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka.

Krajča (KSČM): Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka
Foto: archiv M. Krajča
Popisek: Místopředseda KSČM Milan Krajča

Na památku štábního kapitána Václava Morávka a všech dalších bojovníků proti fašismu nikdy nezapomeneme!

Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka jsem si dnes společně s mnoha dalšími připomněl u jeho pomníku nedaleko Prašného mostu v Praze. Na akci pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu jsem za Komunistickou stranu Čech a Moravy vzdal hold tomuto statečnému bojovníku proti německé nacistické okupaci naší vlasti.

Ve svém projevu jsem shromážděným mimo jiné řekl: "Nikdy nesmíme zapomenout na hrdiny protifašistického odboje, jako byl štábní kapitán  Václav Morávek, který právě na těchto místech dobojoval ve střetu s Gestapem před 84 lety svůj poslední zápas. Ve jménu tohoto hrdiny a všech a všech dalších odvážných osobností, které se vzepřely hitlerovským okupantům, nesmíme dopustit přepisování naší historie spojené se snahami o vzkříšení fašistických tendencí."

Čest památce štábního kapitána Václava Morávka a všech dalších bojovníků proti fašismu.

Milan Krajča

  • KSČM
  • S lidmi pro lidi!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Po požáru v Pardubicích se mluví o terorismu. „Jen hlupák teď sebere peníze tajným službám,“ vzkazuje lidovec
„Kde byli při Dozimetru?“ Vyoral se ptá Milionu chvilek
Na Letné to bude samý umělec. A přišlo přirovnání. Není hezké
Holec: Pavel se nemá co divit, že nikam nejede

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Krajča

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Krajča (KSČM): Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka

22:31 Krajča (KSČM): Výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí úmrtí štábního kapitána Václava Morávka.