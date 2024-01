Krejza (ODS): Řval na nás, že jsme zloději, byl odsouzený za zpronevěru

reklama

Velebnosti jdu blejt! Pan novopečený zastupitel Vladislav Liška (Naše Litoměřice), ten, který na nás v minulém volebním období řval na zastupitelstvu, že jsme zloději, byl v minulosti pravomocně odsouzený za zpronevěru. Co ještě nového se o něm dozvíme? Volební heslo uskupení„ Změňte s námi poměry na radnici“ pro mě nabývá nového rozměru. By mě zajímalo, zda tuto jeho nově objevenou skutečnost jeho spolustraníci věděli. Jestli jim někdo náhodou nelhal, jako když TISKNE… Co dalšího se o uskupení Naše Litoměřice ještě dozvíme? Nevím, jistě to bude ale drahé…

Mgr. Karel Krejza ODS



