Krnáčová (ANO): Budova Lapidária bude domovem Muchovy Slovanské epopeje

Holešovické Výstaviště v současné době prochází rozsáhlou proměnou a dalším krokem je i kompletní rekonstrukce Lapidária. Společně s rekonstrukcí bude dostavěna nová moderní budova, která splní veškeré požadavky na umístění celé expozice Slovanské epopeje.

„Vnímám to jako letitý dluh města, který vůči Alfonsi Muchovi máme. Slovanská epopej je velkolepé dílo a to by mělo mít vlastní a důstojný domov,“ řekla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Již v minulém roce vytipoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vhodné lokality pro trvalé umístění Slovanské epopeje a jako nejvhodnější označil lokalitu Těšnova, kde by však byla nutná změna územního plánu. Jako druhé a třetí nejvhodnější místo bylo vyhodnoceno právě holešovické Výstaviště.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výhodou tohoto řešení je, že za dva a půl roku by už Slovanská epopej mohla mít domov, jaký si po celou dobu zaslouží, a my tím navíc podpoříme rozvoj Výstaviště, protože epopej na to místo jistě přiláká velké množství lidí,“ uvedla primátorka.

Předpokládaná výše investice je 580 milionů, přičemž v zakázce je zahrnuta jak kompletní rekonstrukce stávající historické budovy, tak stavba nová, která musí splňovat náročné technické požadavky.

Nový stavební objekt reflektuje svým půdorysným tvarem i hmotou právě zrcadlově umístěnou hmotu objektu akademie výtvarných umění. Novostavba je z urbanistického hlediska doplněním nyní scházející kompoziční hmoty, která kromě doplnění objemového jednoznačně doplňuje i okolní komunikační trasy. Celý záměr ještě musí schválit zastupitelstvo.

Psali jsme: Krnáčová (ANO): Metropolitní plán se vydává na cestu po městských částech Primátorka Krnáčová: Panu Čižinskému nejde o Libeňský most, ale o své zviditelnění Krnáčová (ANO): Snížení ceny kuponu bylo správným krokem Krnáčová (ANO): Chceme propagovat Prahu jako hospodářské centrum regionu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV