Krumer (SPD): ČEZová sekce

Páni z ČEZu, distribuce a z vlády, nedělejte z nás hlupáky. My levně u nás vyrobíme elektřiny o třetinu více, než jí spotřebujeme. Tu všechnu ČEZ pošle na Lipskou burzu do Německa, odtud několikrát předraženou, a za nehoráznou cenu naší elektřinu kupujeme zpět. Přitom by stačilo na burzu posílat jenom ten přebytek vyrobené elektřiny. Přestaňte provozovat to "letadlo", i z hlediska vámi v tichosti oddělené Distribuce od ČEZ, která elektřinu předražuje a vám se akcie z burzy v Lipsku tak navyšují, ale především se mýlíte, že vám to spolkneme. A na ta vaše, vašich příbuzných a známých fotovoltaická pole z doby kdy jste lobbovali za schváleni nehorázných výkupních cen, a na akcie ČEZu a dalších zainteresovaných na Lipské burze, by se měly urychleně podívat orgány činné v trestním řízení. Asi ale nemají čas, když se musejí na základě politického zadání domluveného s Bruselem zabývat Babišem a Čapím hnízdem, aby byl odstraněn z politického klání ze strachu z preferencí ANO. Pokud by se stal prezidentem anebo předsedou vlády, tak by tu současnou škodnou která si myslí že když má v obou komorách parlamentu většinu, tak si může všechno dovolit, a vysmívat se občanům kteří protestují proti jimi zaviněné drahotě, by předal spravedlnosti. Když se k tomu ještě připočte vaše zahraniční politika, vyhlašování sankcí a války Rusku, odmítání plynu z Ruska v době, kdy za něj není adekvátní náhrada, a trapné výpady od nekompetentního ministra zahraničí, tak je likvidace našeho státu, jeho upadání do insolventnosti a nejvyšší inflace v EU, v plném proudu. Ale vysílání signálů a roztahování deštníku od Fialy, a očekávání na řešení z EU je trestuhodná neschopnost tyto problémy řešit. Podobné problémy a jejich důvody jsou i v nedostatku plynu. Asi se pyšní z toho jakou mají radost v EU a USA, že jsme v tom úpadku, a to především díky vládní pětikoalici na prvním místě v EU, a taky na prvním místě jako nepřítel Ruska. Ale některé státy z EU s Ruskem čile obchodují, mají s Ruskem přímou smlouvu na odběr plynu a nafty. My ale odebíráme taky ruský plyn a naftu z USA odideologizované, přes několik překupníků několikrát předražené, a vožené přes celý oceán.

