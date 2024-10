Krumer (SPD): Drahé energie a pohonné hmoty, likvidují náš průmysl a zemědělství

Kde především hledat problémy v záplavách, a nedostatku levné elektřiny a pohonných hmot.

Jestli si někdo myslí že lidé na zemi ovlivňují počasí, tak je naivní. U nás v zimě je zima, a v létě teplo. A na podzim a na jaře, se počasí připravuje na další roční období. EU se může třeba stavět na hlavu, ale neporučí větru ani dešti. A stejné je to i s počasím na všech kontinentech, a občas se objevují i extrémy. Taková je příroda na zemi už tisí a člověk ani EU, větru a dešti neporučí.

Také Emisní povolenky jsou nesmysl. Je to zrada na občanech, a jejich okrádání, zbídačování, a nesmyslné naplňování rozpočtu EU, aby si pár těch co nám v bruselské EU škodí, mohlo žít dobře, a posílat peníze na války a svoje často hloupé výmysly. Buď mají zadání, anebo jsou tak škoděním státům nemocní.

K tomu si ještě přidala Fialova vláda Český Green deal, který opět výrazně zdraží bydlení, energie, pohonné hmoty, cestovné, výrobu a zemědělství. Vlastně všechno, co potřebuje dopravu. Jenom proto aby zakryly svoje zbytečné výdaje, krádeže typu Dozimetr ve kterých jedou i politici, zvyšování počtu zbytečných úřadů a úředníků, aby dostaly politici trafiky, i když nejsou odborníci. Stálé nákupy vojenského materiálu a techniky pro Ukrajinu, garance za úvěry Ukrajiny, která dluhy nesplácí, předražené a pro nás zbytečné stíhačky F 35 z USA, obrněná vozidla z Německa, výdaje na mise a válčení proti Rusku, a další rozkrádání státního rozpočtu.

Ještě k těm povodním. Ty byly, jsou, a budou. Je hloupostí těch, kteří začali stavět v záplavových oblastech a v tom pokračují. Ale když už se tak stalo, tak se musí pojmenovat skutečné příčiny, a ne si vymýšlet, a prezentovat přání, které je otcem myšlenky. Vlády od roku 1990 jenom ničí, a nic pro lidi netvoří. Na devadesát přehrad a dalších staveb proti povodním a zadržování vody bylo postaveno před rokem 1989. A teď nic. Na Jesenicku dvacet let jsou projekty, ale jenom se okolo toho mudruje. Stejně tak byly ve spolupráci s SSSR postaveny atomové elektrárny, fungují dosud, a napřed SSSR, a nyní Rusko, nám do nich dodává kvalitní a levné palivové týče. Taky jsme vybudovali uhelné a plynové elektrárny, a z SSSR jsme dostávaly potrubím spolehlivě levné dodávky plynu, i dodávky nafty. Likvidační politikou EU a našich vlád včetně jejich zahraniční politiky a sankcemi na Rusko, se postupně dostáváme s naším průmyslem a zemědělstvím drahými energiemi a pohonnými hmotami na dno, a v našem státě už nám téměř nic nepatří. Zbylé firmy, naše tradiční i ty v zahraničním vlastnictví, krachují. Dorazil to ministr pro místní rozvoj Bartoš nezvládnutým elektronickým stavebním řízením, a tím i miliardovými škodami. To vše způsobuje v naší zemi miliardové ztráty, a vláda se to snaží zamlžovat zvyšováním schodku státního dluhu zneužitím utrpení lidí, a ztrát na majetku povodněmi.

Pořád se uvádějí důvody povodní na to, že jsou způsobeny automobily, dopravou, topením uhlím, a výrobou, činností člověka. Ale na to, co je skutečnou příčinou se vůbec neupozorňuje, stejně tak, jako se u vymyšlených důvodů „zapomíná“ na války, zbrojení, střílení, vojenská cvičení a především armády USA, která má přes stovku vojenských základen po celém světě a přesuny jejich vojsk, po zemi vzduchem a na moři, rakety, vojenská cvičení a armádní techniku. Taky se „zapomíná“ na sabotáž a zničení již hotového plynovodu Nord Stream II, po dně moře z Ruska do Německa. transport plynu a zboží především z USA přes oceány. To podnebí a záplavám nevadí, když je to v zájmu a pro kšefty USA. Tak proč EU v Bruselu vadí život lidí, a jejich potřeby pro slušný a mírový život?

Velkou a hlavní příčinou povodní a záplav je zabetonování zemědělské půdy, lesní půdy a luk, které už zmizelo na šedesát procent. Nadnárodní zahraniční firmy je zabetonovaly výstavbou na nich supermarketů, skladů, fabrik, montoven, kanceláří, a dalších, někdy i podezřelými změnami v územních plánech, a to zabraňuje i vsakování vody. Taky zabírání zemědělské a jiné půdy a luk bez možností hluboké orby, a hospodaření na ní. K tomu si k nám přivážejí a zvou migranty, a bydlení, lékařskou péči a další nechají na našem rozpočtu, a na samosprávy jednotlivých měst a obcí. Ty ale k takovému řešení nemají ani prostředky, a v některých záležitostech ani kompetence. Podrobně znám situaci v Tachově, kde jsem na městském úřadu působil patnáct let, převážně jako vedoucí odboru rozvoje. Taky je chyba vedle fotovoltaických polí ve vystavěnými vrtulemi na zemědělské půdě, i Green deal. Bezzásahové zóny a ignorace napadení stromů v našich lesích kůrovcem které se nechá, a řeší se až vykácením celých ploch lesů, je velkým a neřešeným problémem. Vzniknou tak holiny, a ty taky mají svůj podíl. Tam prudké deště způsobují erozi půdy, a u vzniklých ploch bez stromů, stejně jako tu těch zabetonovaných je horší vsakování vody do země, a ta se hrne do potoků a řek. V lesích se v podstatě nehospodaří, ale pro kšefty majitelů se drancují, a dřevo se převážně vyváží do zahraničí. To všechno se musí změnit.

Včetně energií, struktury ČEZ, přehodnocení odesílání naší elektrické energie na burzu do Lipska, a další kroky k našemu průmyslu a likvidaci firem, které padají do úpadku a krachují, a je nezbytné řešit i další oblasti, které způsobují problémy, a zdražují život i našim občanům a to i zákonnými opatřeními.

Neměla vláda dovolit, aby byla v tichosti oddělena přenosovou soustavu od ČEZ, která je prodělečná a zvyšuje tak náklady na elektřinu. Jenom chtěli zájmově pro akcionáře zvýšit cenu akcií za elektřinu kterou posíláme na burzu do Lipska, a odtud tu naší vyrobenou elektřinu zpět kupujeme několikrát předraženou. Ale akcionáři si tak přijdou na své. K tomu se pro spotřebitele ještě připočtou náklady za rozvodnou soustavu, další emisní povolenky, a cena se tak opět navýší. Teď ještě velké finance spotřebují škody po záplavách, a poničené rozvodné sítě. Cesta je vykoupit akcionáře ČEZ, neposílat na burzu všechnu elektřinu které vyrábíme o třetinu vice než spotřebujeme, ale jenom tu třetinu přebytečné. Taky vrátit k ČEZ, přenosovou soustavu, ze zisků ČEZ platit i distribuci. Elektřinu kterou pro naše občany a náš průmysl potřebujeme, poskytnout za zastropovanou, slušnou a reálnou cenu. A na příkazy úředníků z Bruselu nereagovat. Ty chtějí všechno rušit, taky jaderné, uhelné i plynové elektrárny, a výsledek těchto nesmyslů se už projevuje nejenom u nás, ale i na hospodářství v Německu, na které je to naše převážně napojené. Je to náš stát a naši občané, a pro ty musí vláda pracovat, občané si jí zvolili. Na to ale musíme mít jinou vládu, a ne tu pěti čtyř koaliční a servilní k likvidačním příkazům z Bruselu. A to rychle, moc času už nezbývá.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



