Krumer (SPD): Je nutné změnit Evropskou unii podle představy z doby našeho vstupu

Neplatit miliardy do Bruselu a všeobecným referendem s přímou účastí pouze těch občanů, kteří žijí a pracují v ČR, a našich občanů ze zahraničí, kteří přijedou domů odvolit osobně, s prokázáním totožnosti a bez elektronického a internetového hlasování (stejně se o volbách dozvědí několik měsíců předem), ve volebních a sčítacích komisích s paritním zastoupením všech stran a hnuti z opozice a z vládnoucí koalice.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14345 lidí

Přestat posílat peníze do Bruselu, na burzu do Lipska posílat jenom přebytek elektřiny, kterou vyrobíme, ČEZ a ČEZ Distribuci opět spojit a převést do vlastnictví státu. Vyplatit akcionáře z peněz, posílaných do Bruselu, a z prostředků, které jsou připraveny na zbytečný nákup stíhaček F 35, které budou stejně za ty roky, než nám je z USA pošlou, technicky i strategicky překonané, a do té doby nám bohatě stačí gripeny.

Výsledek referenda respektovat a věřím, že z toho státy demolujícího spolku EU zvolí občané odchod. Taky zákonem a ústavním opatřením převést elektřinu, vodu, plyn a pohonné hmoty včetně distribuce těchto komodit trvale do vlastnictví státu, měst a obci, a pro naše občany a firmy tak připravit pro život v současné době nediskriminující a odpovídající slušné podmínky.

Jsme na lodi s Piráty, kteří jsou s pětikoalicí, Pavlem a Ústavním soudem u vesla. Kormidlo není v těch správných a pevných rukou. Musíme se ho my, občané, spolu s hnutími a stranami, které mají náš stát ČR a občany jako prioritu, v dalších volbách zmocnit. Pevně kormidlovat tak, aby se náš směr plavby změnil od jednoho směru, kterým nás táhnou, na všechny strany zeměkoule.

Odmítnout války, vraždění, ničení a dělat všechno pro mír. Na tom spolupracovat se všemi státy na principu rovnosti a vzájemně výhodné spolupráce včetně obchodu, sportu, kultury a dalších nosných činností života občanů. Podle současných událostí v zemích EU to vypadá, že se stejně už Evropská unie sama pomalu likviduje. Jinak se z naší lodi stane druhý Titanik a svět skončí stejně.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

