Krumer (SPD): Jednání vlád premiéra Fialy a Ukrajiny

Pokračují jednání česko-ukrajinské vlády, ministr zdravotnictví Válek podepsal se svým ukrajinským protějškem Viktorem Ljaškem smlouvu o bezplatné zdravotní péči pro "válečné" uprchlíky z Ukrajiny v českých nemocnicích. Vzhledem k traumatům, které zažívali a zažívají kvůli ruské agresi, nebudou muset nejen platit, ale budou "odbaveni" ihned. Někteří Češi čekají rok i déle na operace, někteří se jich kvůli nedostatku personálu ani nedožijí, ale zde platí heslo "Ukrajina na prvním místě...". Nikdo to natvrdo neřekne, ale dle té smlouvy by měli být "váleční" uprchlíci umístěni na seznam operací přednostně...

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20136 lidí

Ve stejný čas jednal i ministr školství Bek s ministrem školství Ukrajiny o finanční motivaci ukrajinských školou povinných dětí. ZŠ navštěvuje (i když je to dáno zákonem) jen zhruba 50 procent ukrajinských žáků školou povinných. No, zkuste si neposílat jako Češi pár dní (natož dva roky) své dítě do školy a uvidíte, co se stane. Tedy Bek bude ukrajinské rodiče motivovat tím, že jim dá peníze za to, že jejich děti budou chodit do školy. O obědech zdarma, o kroužcích a výletech zdarma už víme. Více peněz dostanou i ukrajinské asistentky. Ty české mají smůlu.

Jednat bude i ministr dopravy Kupka. V době, kdy se provalilo, že celé vedení Českých drah navštívilo na státní náklady finále EURA a jen hotel stál 250 000, v době, kdy se provalilo, že si vrcholní manažeři ČD přidají miliony, je jistě skvělou zprávou, že budeme na Ukrajině stavět dálnice. Prý to zaplatí Rusové z poválečných reparací. No, reparace se sice po válce platí, ale ty platí strana, která prohrála, no a to Rusko nebude... Obří tunel.

Raději si ani nechci domýšlet, o čem bude jednat a jaké smlouvy bude s Ukrajinou podepisovat Rakušan, Černochová nebo Jurečka. A co se ministra zemědělství týče, o tom se něco ví. Podepíše se bezcelní dovoz komodit z Ukrajiny do České republiky. Že to dodělá české zemědělce už úplně, je v rámci solidarity s Ukrajinou v pořádku... No, sláva Ukrajině, a ČR vždy na druhém? Ne, spíše tak pátém, šestém místě...

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



