Krumer (SPD): Pětikoaliční vláda vedená Fialou je jako tupý nůž kterým se řeže do kamene

Pětikoaliční vláda vedená Fialou, je jako tupý nůž kterým se řeže do kamene. Místo toho aby nakupovali levně plyn potrubím přímo z Ruska jako většina států, tak ten Ruský nakupujeme od států které mají vládu která pracuje pro svoje občany, a chytře na nás vydělávají velké peníze. K tomu ještě nakupujeme z USA nekvalitní a chemický těžený břidličný plyn neekologicky krakováním, a ještě vice neekologicky vozený přes celý oceán. A to je v pořádku. Díky tomu jsou v insolvenci a likvidovány stovky firem i těch našich tradičních, jako je sklářství, porcelánky, ocelárny a další firmy na energiích závislé. Stejné je to s elektřinou, kterou dáváme všechnu do Lipska i když nemusíme a nikdo mimo ČEZu a vlády nás k tomu nenutí, a zpět tu naší nakupujeme šestkrát předraženou, a živíme tak Německo, burziány a akcionáře. Máme nekompetentní a zrádnou vládu v Evropě, druhé státy se nám směji a ty které na nás vydělávají, tak Fialovu vládu posměšně chválí. Její servilita k EU a USA, včetně nákupů stíhaček F35 nás stojí biliony, a pro naše občany, především zranitelné ZTP, seniory a důchodce peníze nejsou. To je trestuhodná zrada předvolebních slibů vlády prolezlé Dozimetry, které se nedá nic věřit. Pamatujme si to ve volbách.

K tomu ještě vláda nutí a připravuje pro ČR přijmout EURO ale to většina občanů nechce. Dokonce si k tomu nekompetentně ustavili ve vládě funkci zmocněnce pro zavedení EURO a tím vznikl v pětikoaliční vládě konflikt. Po dohodovacím řízení změnili tuto funkci na poradce ministra. Přijetí EURO je závažný krok, který výrazně likviduje další kompetence státu. O tom by měli občané rozhodnout ve všeobecném referendu, a ne na základě rozhodnutí několika v současnosti vládnoucích politiků, a to především s ohledem na turbulentní dobu, kdy jako výraz nesouhlasu s likvidačními příkazy z Bruselské centrály EU, vyšli lidé s touto politikou nespokojeni do ulic, a EU se otřásá v základech. Rozhodnout o zavedení EURO několika politiky by byla obdobná chyba, jako si o rozdělení Československa v podstatě rozhodli za všechny občany dva zainteresovaní, Mečiar a Klaus. To nás přivedlo až k současnému stavu podřízenosti Bruselu, kdy se z našeho státu stává kolonie západních zemí, montovna firem ve vlastnictví nadnárodních monopolů, odbytiště jejich často nekvalitních přebytků, a tím i k největší inflací, a k největšímu počtu migrantů v přepočtu na obyvatele ze zemí EU. A naše půda, fabriky, zemědělství jsou v cizích rukou, anebo rozebrány, rozkradeny, a zbankrotovány, a to i velkou měrou díky politice pětikoaliční vlády vedené Fialou, která pokračuje v dlouhodobé demoliční politice ODS.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



