Krumer (SPD): Prezident důchodovou reformu nereformu podepíše i nepodepíše

Alespoň něco, ale dělá si oko u občanů, kteří ho nevolili, a stejně to další okrádání důchodců podepíše, ale rád bych se mýlil. Pokud by to myslel vážně, tak to rovnou vetuje. Ale šetřit by se mělo úplně jinde, než na důchodcích. První by měla být vláda, senát, sněmovna prezident a další, kteří si přidali nekráceně podle valorizačního zákona, což jim platy navyšuje o desítky tisíc měsíčně, ale důchodce o valorizaci v rozporu se zákonem okradli. Taky ZTP a dalším zdravotně oslabeným a na péči o ně se už dávky od roku 2018 nezvýšily a zůstávají stejné.

Alespoň by si měli politici plat snížit podle vzorce, který použili, když o plnou valorizaci okradli důchodce. Jejich trapné výmluvy, že jim byl plat za vlády, vedené Babišem, na tři roky zmrazen neobstojí, když mají stotisícové platy měsíčně a jsou jedny z nejvyšších ze zemí EU. Například poslanci a senátoři mají plat 135 000 měsíčně, k tomu každý 50 000 měsíčně na kancelář, její vybavení a na poradce, k tomu i příspěvky na cestovné a ubytování... To ještě někteří z nich si ani neudělali kancelář v krajském městě, kde je nejvíc obyvatel, aby s voliči celého kraje zde měli kontakt, ale pronajali ji poblíž svého bydliště, někdy v objektech svých známých a kamarádů, a platí jim za to. Chudáci, s tím se nedá vyžít.

Taky však nechali plnou valorizaci i církvím, a to dělá stamiliardy. Stovky poradců ministrů a vlády, výměny podlahových krytin na ministerstvech a ve vile, kde bude bydlet Pávek, nákupy elektroaut pro krachující Poštu, po třech letech další tři stovky speciálně vybavených aut Škoda pro policii s podezřením na pletichy. V budovách ministerstev a jejich kancelářích se dějí podivné výměny koberců a dalších podlahových krytin, závěsů, nábytku, kávovarů..., a to jsou už další stamiliardy, vyhozené do kanálu. K tomu ještě předražené a zcela zbytečné nákupy helikoptér a stíhaček z USA, když dobře a levně slouží a vyhovují stávající Gripeny.

Teď ještě Černochová straší válkou, a to i s použitím jaderných zbraní. Přes a do naší republiky se mají přesouvat armády zemí NATO, aby prý posílily a obsadily východní blok obrany NATO. Proto se budou u nás zpevňovat mosty, aby unesly tanky USA Leopard a Abrams německé armády, které jsou o 25 tun těžší, než je únosnost našich mostů. Jenom to, že i německá armáda a její tanky se budou přes naše území a se souhlasem vlády přesunovat k hranicím Ruska, kde budou připraveny na útok na Rusko, spolu s armádami zemí NATO, mezi nimiž jsou i některé země, které nás v roce 1938 předhodily hitlerovskému Německu v domnění, že se jich válka nedotkne, je nepřijatelné.

Na vybavení a činnost armády, která většinou působí v misích podle strategických zájmů USA, budou využity i finance, které schválila vláda navýšením armádního rozpočtu na 2 procenta HDP, to je o 50 miliard. Další stamiliardy ve zbraních, střelivu, léků a peněz jdou pro Ukrajinu a migranty, ale naši důchodci, kteří všechno to, co vláda ničí, rozkrádá a rozdává, vybudovali a vytvořili, jsou zastrašováni a obíráni vládou s podporou ČT a dalšího mainstreamu.

A k tomu nastoupila diktatura a cenzura jako v padesátých letech a za kritiku a jiné názory, než ty, které se pětikoaliční vládě líbí, se trestá. Dokonce se legalizuje užívání drog, aby je politici mohli užívat legálně a lidé se slabší povahou ty nehoráznosti, které se na nás od EU a vlády hrnou, lépe vydrželi. To všechno jsou a budou další vyhozené stamiliardy. Za to, a nejenom za to, což je jenom menší část plýtvání a zbytečně vynaložených peněz, by se nejen důchodci, ale všichni naši občané měli královsky. Kdy to už té vládě překazíme a sečteme? Tak přijďte a pokusme se o to 16. 9. ve 14 hodin v Praze na Václaváku.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

