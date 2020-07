Kuba (ODS): Musíme rychle a správně testovat, abychom bránili šíření epidemie

reklama

S uvolněním restrikcí dochází nutně k šíření koronaviru společností. V praxi se ukazuje se, že je potřeba revidovat současné nastavení pravidel karantény pro ty, kteří se dostanou do kontaktu s pozitivní osobou, ale infekční nejsou.

Tohle téma totiž začíná být bohužel čím dál více aktuální a správné nastavení pravidel bude mít zásadní dopad nejen na ekonomiku firem, ale i na fungování řady organizací, třeba sportovních klubů. Máme-li boj s koronavirem řešit opravdu rozumně a efektivně, rozhodně stojí za to o tom otevřít debatu.

Karanténa pro ty, kteří byli pouze v kontaktu s pozitivním člověkem, je dnes v ČR nastavena velmi přísně: Po tom, co Vám hygienik oznámí, že jste byl v kontaktu s PCR pozitivní osobou, musíte do karantény. Do pátého dne od kontaktu s pozitivním člověkem jste zavření doma a čeká se, jestli se u Vás namnoží virus, který se pátý den detekuje pomocí PCR testu ze stěru sliznice. Pokud je virus detekován, pak není co řešit. Máte COVID-19 a musíte zůstat minimálně 14 dní doma. Pokud je Váš test negativní, vy v sobě virus nemáte a nemůžete ho logicky ani šířit, tak se nic nemění - stejně musíte zůstat doma celých 14 dní. Paradoxní je, že kdybyste nevěděli o kontaktu s pozitivní osobou a nechali byste si udělat test z jiného důvodu –např. proto, že chcete někam vycestovat – a měli byste negativní výsledek, tak jste pro celý svět zdraví... Divné, že?

Tento systém vede k tomu, že doma v karanténě sedí dlouhé dva týdny čím dál víc zdravých lidí, kteří v sobě virus nemají.

Onemocnění COVID-19 má inkubační dobu 14 dní. Inkubační doba znamená, že pokud máte virus, trvá až 14 dní než se u Vás objeví příznaky nemoci. Neznamená to, že pokud v sobě virus při prvním testu nemáte, že se do 14 dní virus namnoží. Nedává to moc smysl a ani nemáme žádná relevantní data, která by to ukazovala. Pokud by to někdo bral jako možnost, bylo by vhodné podívat se případně na data a zjistit, jaké procento lidí má po 14 dnech v izolaci po prvním negativním testu druhý test pozitivní.

Pro zdravotníky v době krize platil zkrácený algoritmus, který by bylo vhodné zrevidovat a použít i pro asymptomatické lidi v karanténě. Pátý den po kontaktu s pozitivní osobou udělat první PCR test a je-li jeho výsledek negativní a osoba stále nemá klinické příznaky, tak provést osmý den druhý kontrolní PCR test. Opakovaně negativní PCR test u zdravé osoby by byl propustkou do normálního života.

A proč o tom mluvím? Protože se ukazuje, že se s virem musíme naučit žít a karanténa by měla být opravdu efektivní a funkční. Měla by chránit společnost, ale nesmí omezovat zdravé lidi. Měla by být nastavena tak, aby co nejméně zasahovala do provozu firem, škol, sportovních klubů a dalších organizací. Má zabránit šíření nemoci, ale nemá ani o den déle, než je to nutné, doma držet ty, kteří jsou zdraví a virus nepřenášejí. Všichni jsme zažili, jaké dopady má zastavení ekonomiky a je velký rozdíl, jestli musíte zastavit provoz firmy na osm dní nebo dva týdny.

Opakovaně říkám, že tato debata nemá být o polickém útočení, ale musí být vedena racionální odborná diskuze, abychom tuto situaci zvládli co nejlépe. Proto jsem se spojil s panem profesorem Prymulou a dohodli jsme se, že mu tento návrh pošlu k projednání.

Má-li být systém funkční a dlouhodobě udržitelný, musíme rychle a správně testovat, abychom bránili šíření epidemie, ale stejně tak musíme rychle a efektivně vracet lidi do normálního života pokud se prokáže, že infekční nejsou.

MUDr. Martin Kuba ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Asociace krajů ČR: Hejtmani videokonferenčně jednali s představiteli vlády o situaci ohledně koronaviru Kabinet na dnešním zasedání jedná o chytré karanténě či dostupnosti ochranných pomůcek. Rozhodnout má o mimořádných odměnách pro zdravotníky Sledujte barvy. Ministr Vojtěch představil národní „covid-19“ semafor Bezpečnostní rada státu se zabývala situací ve výskytu nemoci covid-19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.