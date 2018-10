Kubera (ODS): Senát čeká tuhý boj o svobodu a Ústavu

Předsedou klubu byl zvolen Miloš Vystrčil, místopředsedy Jiří Oberfalzer a Martin Červíček. V předsednictvu klubu zasednou také Jaroslav Kubera a Zdeněk Nytra. Jediným kandidátem ODS na předsedu Senátu zůstává Jaroslav Kubera.

„Senátorský klub ODS má v současné době 18 členů. Na základě jednání se členy senátorského klubu občanských demokratů stali nezávislí senátoři Ladislav Faktor a Ivo Valenta. Jsem velice rád, že jsme se na základě konstruktivních a otevřených jednání domluvili na spolupráci v rámci našeho klubu,“ uvedl znovuzvolený předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. „V Senátu jsou v tuto chvíli dva stejně silné senátorské kluby – ODS a Starostové a nezávislí. Naším jediným kandidátem na předsedu horní komory zůstává Jaroslav Kubera. Na jednání našeho klubu jsme se zároveň dohodli, že nebudeme jednání o předsedovi Senátu blokovat. Jsme připraveni vést konstruktivní jednání. Pokud by se tedy v této věci schylovalo k nedohodě, nebude to vinou občanských demokratů. Pro stabilní a kvalitní práci Senátu jsme schopni přinést některé oběti. Předpokládáme ale, že proběhnou konstruktivní jednání na základě věcných argumentů,“ dodal Vystrčil.

„Nechceme přistoupit na hru nálepkování a kádrování kandidátů do vedení Senátu. Daleko přednější je pro nás to, co Senát čeká – tuhý boj o svobodu a Ústavu. Právě v těchto případech bude důležitá spolupráce všech senátorských klubů. Chceme se vyhnout tomu, že by v Senátu vznikly problémy a rozepře už na začátku funkčního období. Proto upřednostňujeme dohodu na novém předsedovi napříč Senátem tak, jak tomu bylo v historii vždy,“ uvedl místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

