Kubisková (Výzva): 80 milionů od dědečka?

Dnes tu máme pohádku o ochránci rodinných financí, která ale fakticky hodně nesedí. Proč záměrně říkám pohádka? Policie tento týden provedla razie ve dvou státních institucích, které rozhodují o investicích v řádech desítek miliard korun. Zajímá se o Správu železnic a jejího šéfa Jiřího Svobodu a Ředitelství silnic a dálnic. Zatím údajně nikoho neobvinila, ale provedla domovní prohlídky.
Informace, které již unikly na veřejnost, jsou nicméně velice zajímavé. Policie u Jiřího Svobody, ředitele Správy železnic, našla v hotovosti více než 80 milionů korun. Výše této částky je natolik neobvyklá, že se ji Svoboda snažil obhájit. Čím?
Svoboda tvrdí, že jde o peníze z rodinného majetku a restitucí, které převzal po otci. „Vždy byly doma u otce, následně u mě,“ řekl Svoboda Seznam Zprávám. Podle něj šlo o historickou zkušenost z měnové reformy v roce 1953. To je ale NESMYSL! Proč? Protože tehdejší reforma znehodnotila nejvíc právě úspory v hotovosti.
Ing. Karolína Kubisková
Ze Svobodova tvrzení vyplývá, že hotovost volila jeho rodina primárně z důvodu ochrany před znehodnocením. Připomeňme si ale, co říká Wikipedie o reformě v roce 1953. Hotovost do výše 300 Kčs na osobu se přepočítávala v poměru 5:1 a vyšší v poměru 50:1. Vklady fyzických osob se přepočítávaly do výše 5000 Kčs v poměru 5:1. Vyšší vklady se přepočítávaly stupňovitě od poměru 6,25:1 až 30:1. Je tedy zřejmé, že i v té době bylo výrazně výhodnější mít peníze uložené v bance, než je držet v hotovosti.
Dnes dochází ke znehodnocení peněz výhradně díky inflaci. Argument pana Svobody, že se držením peněz z restitucí po otci snažil peníze ochránit před znehodnocením jisté dřívější měnové reformy, a přitom nechal prostředky znehodnotit inflací, je víc než absurdní.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Nevíme, kdy měla rodina pana Svobody údajně získat peníze z restitucí, nicméně jen během posledních několika let bylo kumulované znehodnocení hotovosti kvůli inflaci větší než 30 procent. Navíc různé měny nalezené hotovosti, od EUR přes USD, svědčí o tom, že manažer Svoboda minimálně v měnové rovině prostředky diverzifikoval. Umí tedy pracovat s rizikem a snaží se o jeho snížení. To potvrzuje i nalezená sbírka luxusních hodinek, která byla pořízena z důvodu uchování hodnoty a zhodnocení vložených prostředků.
Z výše uvedeného je zřejmé, že slova pana ředitele Svobody jsou účelová a LŽIVÁ! Usvědčit by ho mohlo nakládání s jeho vlastními, oficiálně vydělanými prostředky. Svoboda měl serveru Seznam Zprávy uvést, že si údajně vydělal až 70 milionů korun. Nebude tedy pro něj problém výpisy z účtu prokázat, že si tyto peníze z banky také vybíral a ukládal doma v hotovosti, aby dostál slovům o zkušenosti rodiny z měnové reformy v roce 1953…
Mnohem větší smysl dává, že uvedená hotovost může být pouze pomyslnou špičkou ledovce celkového majetku, pořízeného z nejasných zdrojů. Tím by se měla policie intenzivně zabývat. Je dobře, že si tento vysoký manažer vzal dovolenou, kde může přemýšlet nad dalšími výmluvami se svým obhájcem. Úkolem jeho nadřízených včetně ministra Kupky je, aby se z dovolené už nikdy nevrátil k řízení Správy železnic ani do jiné veřejné funkce a jsem ráda, že byl odvolán.
Manažer, který musí lhát, aby prokázal původ vlastního majetku, nesmí řídit žádnou státní instituci!
Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková
