Skopeček (ODS): Malé obce potřebují stabilní podporu

05.03.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci zastupitele ve Středočeském kraji.

Posílám další info z poslední Rady Středočeského kraje.

Podpořili jsme obce do 2000 obyvatel částkou 5,6 mil. Kč z Fondu obnovy venkova. Malé obce potřebují stabilní podporu. Investice do místních projektů (opravené chodníky, otevřený obchod…) mají zásadní dopad na kvalitu života lidí ve středních Čechách.

Posouváme dál i digitalizaci kraje. Schválili jsme převod 21 mil. Kč na Digitální technickou mapu?a další rozpočtovou úpravu 1,32 mil. Kč na energetické projekty EPC.

Digitální technická mapa zrychlí přípravu staveb, zpřehlední infrastrukturu a sníží byrokracii. EPC projekty nám pomáhají s energetickými úsporami v krajských budovách.

Další zprávy zase za týden. Dejte vědět, kdyby vás cokoliv dalšího zajímalo. 

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
