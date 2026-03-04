Skopeček (ODS): Malé obce potřebují stabilní podporu

Posílám další info z poslední Rady Středočeského kraje.
Podpořili jsme obce do 2000 obyvatel částkou 5,6 mil. Kč z Fondu obnovy venkova. Malé obce potřebují stabilní podporu. Investice do místních projektů (opravené chodníky, otevřený obchod…) mají zásadní dopad na kvalitu života lidí ve středních Čechách.
Posouváme dál i digitalizaci kraje. Schválili jsme převod 21 mil. Kč na Digitální technickou mapu?a další rozpočtovou úpravu 1,32 mil. Kč na energetické projekty EPC.
Digitální technická mapa zrychlí přípravu staveb, zpřehlední infrastrukturu a sníží byrokracii. EPC projekty nám pomáhají s energetickými úsporami v krajských budovách.
Další zprávy zase za týden. Dejte vědět, kdyby vás cokoliv dalšího zajímalo.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.