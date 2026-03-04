Rozvoral (SPD): Odmítáme kriminalizaci politického názoru

Vážení přátelé,
odmítáme implementaci směrnice EU o energetické náročnosti budov, která by výrazně zdražila bydlení. Prosazujeme naopak kroky pro zlepšení dostupnosti bydlení. Budeme usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Vláda s účastí SPD bude hájit zájmy ČR proti dalším direktivním zásahům z Bruselu. Prosazujeme změnu Ústavy ČR, která umožní, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci SPD budou hlasovat proti vydání předsedy hnutí Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Odmítáme kriminalizaci politického názoru. Jsme znepokojeni možnými nestandardními zásahy do bitcoinové kauzy. Požadujeme jasné a veřejné vysvětlení postupu nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v této věci.
1. Odmítáme implementaci směrnice EU o energetické náročnosti budov, která by výrazně zdražila bydlení. Prosazujeme naopak kroky pro zlepšení dostupnosti bydlení.
Hnutí SPD zásadně odmítá implementaci směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov, která je součástí tzv. Green Dealu, do českého právního řádu. Cíl vytvořit do roku 2050 bezemisní fond budov považujeme za ekonomicky nereálný a sociálně neúnosný. Povinné bezemisní standardy, renovace budov podle unijních plánů či zavádění tzv. pasů renovací by výrazně zvýšily náklady na výstavbu i rekonstrukce a dále by zdražily vlastnické i nájemní bydlení, které je již dnes pro mnoho občanů obtížně dostupné. Hnutí SPD naopak prosazuje zjednodušení stavebního řízení, podporu obecního, družstevního a nájemního bydlení a odmítá jakákoli evropská opatření, která bydlení dále prodražují.
2. Budeme usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Vláda s účastí SPD bude hájit zájmy ČR proti dalším direktivním zásahům z Bruselu.
Hnutí SPD bude v orgánech Evropské unie usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Odmítáme rovněž návrh Evropské komise na povinné snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) u nových vozidel o 90 % oproti roku 2021, protože i tento krok by měl zásadně negativní dopady na český průmysl. Automobilový sektor je tradičním pilířem české ekonomiky a zaměstnanosti a jeho omezování by vedlo k ohrožení existence pracovních míst, poklesu konkurenceschopnosti a oslabení hospodářské stability. Vláda s účastí SPD bude důsledně hájit české národní a ekonomické zájmy proti dalším direktivním zásahům z Bruselu.
3. Prosazujeme změnu Ústavy ČR, která umožní, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.
SPD podporuje změnu Ústavy ČR, která umožní Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Instituce financované povinnými poplatky občanů a firem musí podléhat přísné a transparentní kontrole ze strany nejvyšší nezávislé kontrolní instituce. Současně připravujeme zákon o zrušení koncesionářských poplatků tak, aby od roku 2027 byly tyto instituce financovány ze státního rozpočtu. Tento krok sníží přímé daňové zatížení domácností a podnikatelů a nastaví jasnější a odpovědnější model financování veřejnoprávních médií.
4. Poslanci SPD budou hlasovat proti vydání předsedy hnutí Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Odmítáme kriminalizaci politického názoru.
Poslanci SPD budou tento týden hlasovat proti vydání předsedy hnutí Tomia Okamury k trestnímu stíhání v souvislosti s protiimigrační předvolební kampaní. Považujeme to za nebezpečný precedent a pokus o kriminalizaci politického názoru, který je chráněn Ústavou České republiky. Hnutí SPD stojí za svým předsedou a bude důsledně hájit svobodu projevu a demokratickou pluralitu.
5. Jsme znepokojeni možnými nestandardními zásahy do bitcoinové kauzy. Požadujeme jasné a veřejné vysvětlení postupu nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v této věci.
Hnutí SPD vyjadřuje vážné znepokojení nad informacemi o možných nestandardních zásazích do vyšetřování tzv. bitcoinové kauzy, v níž figuruje bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Požadujeme jasné a veřejné vysvětlení postupu nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v této věci. Jakékoli podezření na politické ovlivňování trestního řízení je nepřijatelné a podkopává důvěru občanů v právní stát. Pokud by se prokázalo porušení zákona či zneužití pravomocí, budeme požadovat vyvození její osobní odpovědnosti. Hnutí SPD prosazuje rovnost všech občanů před zákonem bez ohledu na jejich postavení či politickou příslušnost.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.