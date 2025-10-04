Kubisková (Výzva): Získali jsme krásných 6332 hlasů

05.10.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Kubisková (Výzva): Získali jsme krásných 6332 hlasů
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Přátelé, DĚKUJI!

Jsem moc ráda, že se většina našich občanů rozhodla jít nakonec volit. To je pro naší demokracii skvělá zpráva a za to Vám všem patří velký dík. Volební účast skoro 70% je skvělá.

Gratuluji vítězi voleb hnutí ANO a věřím, že bude schopno sestavit akceschopnou vládu.

Naše strana VÝZVA 2025 je nejmladší politickou stranou, která vznikla jen pár měsíců před volbami. Přesto se nám za pouhé tři týdny podařilo postavit kandidátky ve všech krajích naší země, čehož si moc vážíme. Za naší stranu kandidovalo téměř 200 lidí. Voliče jsme se pokusili oslovit zodpovědnou politikou, bez populismu a pozitivním přístupem.

Přesto, že se nám vzhledem k časové tísni, omezeným finančním prostředkům a minimalistické kampani nepodařilo oslovit dostatečné množství voličů, není pro nás náš výsledek zklamáním.

Naopak. Je to začátek naší cesty v budování strany, která bude i nadále dělat zodpovědnou a pozitivní politiku. Zkušenosti, které jsme získali, jsou neocenitelné a my se budeme osobním příkladem dál snažit přinášet společnosti pozitivní impulsy.

Dovolte mi, abych moc poděkovala všem, kteří se na naší kampani podíleli. Velký dík patří všem kandidátům, jejich rodinným příslušníkům a přátelům i všem, kteří se jakkoliv do kampaně zapojili a pomohli. Jsem na Vás moc hrdá. Překonali jsme sami sebe.

Moc děkuji voličům, kteří nám dali svojí důvěru. Získali jsme krásných 6332 hlasů a každého jednoho si s velkou pokorou nesmírně vážíme. Ani jeden váš hlas není hlasem propadlým i přesto, že jsme se nedostali do poslanecké sněmovny. Naopak. Každý hlas je totiž pro nás VÝZVOU a důvodem, proč pokračovat v našem úsilí a my slibujeme, že bude více vidět a slyšet. Vážíme si Vaší důvěry, která je to nejcennější a pro nás velmi zavazující. 

Budeme dále pokračovat v naší práci, přijímat nové členy a budovat stranu ve veřejném zájmu, ku prospěchu všech našich občanů.

Ještě jednou velké poděkování všem a jedeme dál. 

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kubisková (Výzva): Bezprecedentní, velmi nedůstojné útočení a napadání
Kubisková (Výzva): Kolik lidí bude muset ještě umřít?
Kubisková (Výzva): Kauza Bitcoin graduje. Čeho se exministr Blažek bojí?!
Kubisková (Výzva): Jdeme jako Výzva do voleb. Máme skvělé lidi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

volby , výzva , Kubisková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je strana Výzva nadějí budoucích voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Návrat Ukrajinců

Jste pro, aby se boje schopní muži vraceli na Ukrajinu, aby bránili svou zem na místo toho, abychom jim poskytovali azyl?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kubisková (Výzva): Získali jsme krásných 6332 hlasů

20:16 Kubisková (Výzva): Získali jsme krásných 6332 hlasů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.