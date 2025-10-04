Kubisková (Výzva): Získali jsme krásných 6332 hlasů

Přátelé, DĚKUJI!
Jsem moc ráda, že se většina našich občanů rozhodla jít nakonec volit. To je pro naší demokracii skvělá zpráva a za to Vám všem patří velký dík. Volební účast skoro 70% je skvělá.
Gratuluji vítězi voleb hnutí ANO a věřím, že bude schopno sestavit akceschopnou vládu.
Naše strana VÝZVA 2025 je nejmladší politickou stranou, která vznikla jen pár měsíců před volbami. Přesto se nám za pouhé tři týdny podařilo postavit kandidátky ve všech krajích naší země, čehož si moc vážíme. Za naší stranu kandidovalo téměř 200 lidí. Voliče jsme se pokusili oslovit zodpovědnou politikou, bez populismu a pozitivním přístupem.
Přesto, že se nám vzhledem k časové tísni, omezeným finančním prostředkům a minimalistické kampani nepodařilo oslovit dostatečné množství voličů, není pro nás náš výsledek zklamáním.
Naopak. Je to začátek naší cesty v budování strany, která bude i nadále dělat zodpovědnou a pozitivní politiku. Zkušenosti, které jsme získali, jsou neocenitelné a my se budeme osobním příkladem dál snažit přinášet společnosti pozitivní impulsy.
Dovolte mi, abych moc poděkovala všem, kteří se na naší kampani podíleli. Velký dík patří všem kandidátům, jejich rodinným příslušníkům a přátelům i všem, kteří se jakkoliv do kampaně zapojili a pomohli. Jsem na Vás moc hrdá. Překonali jsme sami sebe.
Moc děkuji voličům, kteří nám dali svojí důvěru. Získali jsme krásných 6332 hlasů a každého jednoho si s velkou pokorou nesmírně vážíme. Ani jeden váš hlas není hlasem propadlým i přesto, že jsme se nedostali do poslanecké sněmovny. Naopak. Každý hlas je totiž pro nás VÝZVOU a důvodem, proč pokračovat v našem úsilí a my slibujeme, že bude více vidět a slyšet. Vážíme si Vaší důvěry, která je to nejcennější a pro nás velmi zavazující.
Budeme dále pokračovat v naší práci, přijímat nové členy a budovat stranu ve veřejném zájmu, ku prospěchu všech našich občanů.
Ještě jednou velké poděkování všem a jedeme dál.
Ing. Karolína Kubisková
